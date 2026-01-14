OpenAI lanzó ChatGPT Health: puede conectar historiales médicos con otras aplicaciones de salud
La empresa tecnológica señaló que esta novedad “está diseñada para apoyar, no reemplazar, a los servicios médicos” y “no está pensado para hacer diagnósticos o tratamientos”, sino para ayudar a los usuarios con sus preguntas de salud para que estén más “informados y preparados”.
OpenAI lanzó un apartado específico de salud en ChatGPT para reunir en un solo lugar la información de este ámbito y animó a los usuarios a compartir sus documentos médicos y datos de aplicaciones como Apple Health.
Se trata de ChatGPT Health (o ChatGPT Salud), que aparece como una pestaña en la barra del menú del chatbot. Por el momento, solo está disponible para un pequeño grupo de usuarios en Estados Unidos y otros países no europeos, pero la empresa tecnológica planea ofrecerlo en el sistema operativo iOS y su web “en las próximas semanas”.
Según un comunicado la empresa de inteligencia artificial (IA), la salud es uno de los principales temas de consulta en ChatGPT y este servicio, que creo en colaboración con médicos, tendrá “protecciones adicionales y por capas diseñadas específicamente” para este ámbito por cuestión de privacidad.
Sistema para “apoyar a los servicios médicos”
Esta pestaña “está diseñada para apoyar, no reemplazar, a los servicios médicos” y “no está pensado para hacer diagnósticos o tratamientos”, destaca la empresa, que pretende “ayudar” a los usuarios con sus preguntas de salud para que estén más “informados y preparados”.
En ese sentido, invita a los usuarios a compartir los historiales médicos y aplicaciones de salud como Apple Health, Function o MyFitnessPal, para “entender resultados de pruebas”, preparar visitas médicas, obtener consejos de dieta o ejercicio, o comparar seguros según “patrones” de salud.
La empresa señaló que la información compartida en Health y sus “recuerdos” nunca pasarán a los chats generales de ChatGPT, y de manera similar, estos chats generales no pueden acceder al contenido dentro del apartado de salud.
También se pueden ver y “eliminar” esos “recuerdos” de salud, específica. Según OpenAI, 230 millones de personas en todo el mundo hacen preguntas de salud y bienestar a ChatGPT cada semana.
Cómo funciona ChatGPT Healt
Quienes tengan acceso deben:
- Seleccionar “Salud” del menú de la barra lateral en ChatGPT.
- Introducir la información: añadir historia clínica electrónica y las aplicaciones que usas para seguir tu salud y bienestar.
- Chatear sobre tu salud: según la compañía, las conversaciones se sienten como si estuvieras chateando normalmente con ChatGPT, pero se basan en la información que el usuario proporciona. Se pueden cargar fotos y archivos y también usar funciones como la búsqueda, la investigación avanzada, el modo de voz y el dictado.
- Personalizar tu experiencia: se puede añadir instrucciones personalizadas para que ChatGPT sepa en qué enfocarse, omita temas sensibles o ajuste la forma en que organiza las respuestas.