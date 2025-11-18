Infaltable para Navidad y Año Nuevo: cuánto dura la ensalada rusa en la heladera y por qué aconsejan no freezarla

Un plato tradicional y popular que nunca falta en la cena navideña de los argentinos. Cómo conservarla y por qué recomiendan no guardarla en el freezer.

Con la llegada de Navidad a la vuelta de la esquina, muchas familias ya comenzaron con los preparativos gastronómicos para Noche Buena y, entre los acompañantes de cada plato navideño, se encuentra la tradicional ensalada rusa.

Este plato, preparado a base de papa, zanahorias, arvejas y mayonesa, entre otros condimentos, resulta infaltable en cada mesa. Sin embargo, antes de su preparación, surge un gran interrogante: ¿cuánto tiempo dura en una heladera?

La respuesta es simple: varios días, siempre y cuando, se la converse de una manera correcta.

Para ello, será importante conservarla en un recipiente hermético como un tupper para que le entre la menor cantidad de aire posible y, de esta manera, evitar que se eche a perder antes de Noche Buena. La mayonesa ayuda a su conversación.

Asimismo, es importante no abrir y cerrar el tupper mientras esté en la heladera, a menos que sea para consumirla en el momento. La ensalada rusa puede conservarse por varios días, aunque lo ideal es consumirla entre los primeros dos o tres días.

¿Por qué no es recomendable guardarla en el freezer?

A diferencia de otros acompañantes, la ensalada rusa no puede guardarse en el freezer, ya que contiene mayonesa. Al romperse la cadena de frío, es peligroso para la salud por la posibilidad de que cause salmonela.

La salmonela es una enfermedad bacteriana común que afecta el tubo intestinal. La bacteria de la salmonela generalmente vive en los intestinos de animales y humanos y se expulsa mediante las heces. La forma más frecuente de infección en los humanos es a través de agua o alimentos contaminados.

Si bien algunas personas no tienen síntomas, una gran parte presenta diarrea, fiebre y calambres abdominales estomacales dentro de las 8 a 72 horas siguientes a la exposición. La mayoría se recupera en unos pocos días o una semana sin tratamiento específico.