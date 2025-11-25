Té de romero: cuáles son sus beneficios para la salud y cómo prepararlo correctamente

Su riqueza en compuestos bioactivos —como antioxidantes, antiinflamatorios y antimicrobianos— lo convierte en un gran aliado natural para el bienestar integral.

Té de romero Foto: Unsplash

El romero (Rosmarinus officinalis) es una planta con historia milenaria que trasciende su rol en la cocina. Utilizado en forma de té, aceites y suplementos, ha sido valorado por diversas culturas por sus efectos positivos en la digestión, circulación, sistema nervioso, piel y salud hepática.

Té de Romero

Té de romero: beneficios clave para el cuerpo y la mente

Una infusión tradicional con respaldo científico que:

Favorece la digestión : estimula bilis y enzimas digestivas, aliviando acidez, pesadez y gases. Ideal tras comidas abundantes.

: estimula bilis y enzimas digestivas, aliviando acidez, pesadez y gases. Ideal tras comidas abundantes. Equilibra la microbiota intestinal : sus propiedades antimicrobianas ayudan a controlar bacterias nocivas sin afectar las beneficiosas.

: sus propiedades antimicrobianas ayudan a controlar bacterias nocivas sin afectar las beneficiosas. Mejora la concentración y la memoria: el 1,8-cineol potencia el flujo sanguíneo cerebral y estimula neurotransmisores.

Otros beneficios del té de romero:

Antioxidante potente : el ácido rosmarínico y el carnosol protegen las células del envejecimiento y enfermedades crónicas.

: el ácido rosmarínico y el carnosol protegen las células del envejecimiento y enfermedades crónicas. Activa la circulación : sus efectos vasodilatadores alivian piernas cansadas, manos frías y calambres.

: sus efectos vasodilatadores alivian piernas cansadas, manos frías y calambres. Diurético suave : ayuda a eliminar líquidos retenidos y reduce inflamaciones leves.

: ayuda a eliminar líquidos retenidos y reduce inflamaciones leves. Alivia dolores e inflamaciones : útil en casos de artritis, artrosis, cefaleas y molestias musculares.

: útil en casos de artritis, artrosis, cefaleas y molestias musculares. Fortalece el sistema inmune : combate bacterias, hongos e infecciones comunes.

: combate bacterias, hongos e infecciones comunes. Protege el hígado : estimula la detoxificación natural y previene el daño oxidativo hepático.

: estimula la detoxificación natural y previene el daño oxidativo hepático. Apoya el control glucémico : mejora la sensibilidad a la insulina y reduce niveles de glucosa.

: mejora la sensibilidad a la insulina y reduce niveles de glucosa. Cuida piel y cabello : favorece la cicatrización, combate acné y estimula el crecimiento capilar.

: favorece la cicatrización, combate acné y estimula el crecimiento capilar. Beneficia la salud ocular: protege la retina y mejora la circulación en los vasos sanguíneos del ojo.

Cómo preparar el té de romero correctamente

Infusión segura y efectiva para uso cotidiano.

Hervir 240 ml de agua

Agregar 1 cucharadita de hojas frescas o secas (previamente lavadas)

(previamente lavadas) Verter el agua caliente sobre las hojas

Dejar reposar 2 a 3 minutos

Colar y consumir

No exceder 2 tazas diarias

Lo qué tenés que saber sobre el té de romero

Precauciones y contraindicaciones

Uso responsable para evitar efectos adversos.

Puede causar reacciones alérgicas en personas sensibles

en personas sensibles Evitar en casos de cálculos biliares o trastornos hemorrágicos

o No recomendado durante embarazo y lactancia

No aplicar sobre heridas abiertas ni usar aceite esencial puro sobre la piel

ni usar aceite esencial puro sobre la piel Consultar con profesionales si se toman medicamentos o existen condiciones médicas preexistentes

Otras formas de uso: tópicos, aromaterapia y suplementos

Aplicaciones complementarias para el cuidado físico y emocional: