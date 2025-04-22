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Ritual con romero: cómo atraer abundancia y dinero, según el Feng Shui y tu signo del zodiaco

Además de condimentar alimentos, esta planta es medicina natural y una hierba muy utilizada por el Feng Shui. Qué signos atraerán la suerte con este ritual mágico.

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Ritual con romero. Foto: Freepik.
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Las plantas de romero son conocidas por sus múltiples beneficios en la medicina natural y en el Feng Shui, ideales para quienes buscan atraer la buena fortuna y un cambio de aura en sus vidas.

Para ello, existen rituales que crean un ambiente positivo, impactando directamente en las energías de cada signo del zodíaco de forma distinta. Esta hierba medicinal potencia las fortalezas de los signos y los protege de las debilidades energéticas más pesadas.

Al colocar romero en espacios estratégicos del hogar, se puede mejorar la calidad del entorno y promover una energía favorable en el día a día. De hecho, en el Feng Shui se sugiere que para atraer la buena fortuna, se debe colocar una rama de romero fresco en la ventana.

Ritual, romero. Foto: Freepik.
Ritual, romero. Foto: Freepik.

Ritual con romero. Foto: Freepik.

Cuál es el impacto del romero en los signos del zodiaco

  • Aries: canaliza su energía arrolladora, esto permite un mayor enfoque en proyectos y calma en momentos de frustración.
  • Tauro: motiva a salir de la procrastinación, aportando dinamismo y protegiendo su hogar de energías estancadas, dejándolas atrás.
  • Géminis: proporciona claridad mental y ayuda a mantener el foco en situaciones caóticas, limpiando energías confusas.
  • Cáncer: brinda protección emocional constante, creando un ambiente de paz y armonía en la casa.
  • Leo: protege su energía vital y estimula la creatividad natural de este signo, manteniendo su brillo sin ser drenado por exigencias externas.
  • Virgo: alivia tensiones mentales, organizando sus pensamientos y protegiendo su eficiencia contra la negatividad tan característica de los virgo.
  • Libra: facilita la toma de decisiones y fortalece relaciones al eliminar tensiones energéticas.
Ritual. Foto Unsplash
Ritual. Foto Unsplash

Ritual con romero. Foto: Unsplash.

  • Escorpio: ayuda en la transformación personal, liberando energías tóxicas y favoreciendo la renovación.
  • Sagitario: ofrece estabilidad y protección, potenciando su creatividad y espíritu aventurero.
  • Capricornio: libera estrés acumulado y mantiene el foco en objetivos a largo plazo, protegiéndolo del agotamiento.
  • Acuario: estimula la claridad y estructura, ayudando a aterrizar ideas innovadoras sin distracciones.
  • Piscis: actúa como un escudo protector, purificando su entorno y manteniendo su equilibrio emocional.
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