Un precio que sorprende: cuánto cuesta el famoso pan dulce de Betular para esta Navidad 2025

Con 750 gramos, esta delicia está elaborada con cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, y coronado con un craquelin de cacao y avellanas. Cuánto sale y dónde se consigue.

Pan Dulce de Betular. Foto: Betular.

Se acercan las Fiestas y un infaltable de la mesa dulce es el pan dulce acompañado de una buena sidra. A la hora de elegir el indicado, entran en juego varios factores: principalmente la calidad, el tamaño y el precio. Entre las confiterías históricas y las propuestas más contemporáneas que se destacan, el pan dulce de Damián Betular, que se vende en su local Betular Pâtisserie, siempre da mucho de qué hablar y se posiciona entre los más buscados. ¿Cuánto cuesta y qué trae?

Pan dulce de Betular Pâtisserie: precio y qué trae

Con 750 gramos, el pan dulce de Betular está elaborado con cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, y coronado con un craquelin de cacao y avellanas.

Esta delicia se consigue por $56.000, un precio que dio mucho de qué hablar. Sin embargo, su calidad es uno de los aspectos más destacados y explica por qué se mantiene entre los más elegidos.

Se recomienda consumirlo dentro de los 7 días y conservarlo en un lugar con una temperatura entre 18°C y 20°C.

Qué venden en el local de Damian Betular

Damián Betular ofrece en sus locales una propuesta bien tentadora que combina pastelería clásica y moderna. En sus vidrieras se destacan macarons de todos los sabores, tortas de autor, cookies XL, alfajores, masas finas y una variedad de facturería premium.

También vende panettones y productos de temporada, además de opciones saladas como sándwiches y focaccias. Todo con esa estética impecable y detallista que lo caracteriza.

Macarons de la pastelería de Damián Betular. Foto: Instagram

¿Dónde queda Betular Pâtisserie?

Betular Pâtisserie está ubicada en Villa Devoto, uno de los barrios más tranquilos y residenciales de la Ciudad de Buenos Aires. El local se encuentra en la esquina de Mercedes y Asunción, a pasos de la Plaza Arenales, una zona conocida por su movida gastronómica.

Desde su apertura, la pastelería se convirtió en un punto obligadp para los fanáticos de Damián Betular, que hacen fila para probar sus reconocidos postres y el famoso pan dulce.