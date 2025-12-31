Cómo hacer pan cuca, la receta misionera que busca desplazar al pan dulce en la mesa de Año Nuevo
De raíces centroeuropeas, esta preparación ideal para compartir en familia llegó a la Argentina de la mano de inmigrantes alemanes y ucranianos.
Año Nuevo es una gran oportunidad para preparar platos que durante el año no suelen aparecer en las mesas de los argentinos. En ese sentido, Misiones tiene una preparación que desplaza al pan dulce tradicional, con una receta simple y rendidora.
Se trata del pan cuca, de raíces centroeuropeas, que llegó al país de la mano de inmigrantes alemanes y ucranianos y es ideal para compartir en familia.
Cómo es la cuca misionera y en qué se diferencia del pan dulce
La cuca misionera es húmeda y esponjosa, con una cobertura crocante hecha a base de manteca, azúcar y harina, lo que la hace suave por dentro y crujiente por fuera.
A diferencia del pan dulce, esta preparación no lleva frutas abrillantadas ni otros agregados, sino que su punto fuerte es la simpleza y el equilibrio de sabores y texturas.
De todas maneras, ambos son ideales para acompañar el mate, el café o para la sección dulce de la mesa de fin de año.
Receta de pan cuca misionero
Ingredientes
- 500 gramos de harina 000
- 25 g de levadura
- 150 g de azúcar
- 100 g de manteca derretida
- 200 ml de leche tibia
- 2 huevos
- 1 pizca de sal
- Ralladura de 1 limón (o naranja)
- Opcional: esencia de vainilla
Para la cobertura:
- 100 g de harina
- 80 g de azúcar
- 70 g de manteca fría
Preparación
- Disolver la levadura en la leche tibia. Agregar una cucharada de azúcar y dejar reposar unos 10 minutos hasta que espume.
- Mezclar la harina con el resto del azúcar y la sal.
- Agregar los huevos, la manteca derretida, la ralladura y la esencia de vainilla.
- Incorporar la levadura activada (paso 1) y amasar hasta obtener una masa suave, lisa y elástica.
- Tapar la masa con un paño y dejar leudar durante 1 hora (o hasta que duplique su volumen).
- Preparar la cobertura mezclando la harina, el azúcar y la manteca fría hasta lograr un arenado grueso.
- Volcar la masa en un molde enmantecado, distribuir por encima la cobertura y dejar reposar 20 minutos.
- Hornear en horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos. Sacar cuando la superficie esté dorada y crocante.
- Dejar enfriar antes de cortar.