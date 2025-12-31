Cómo hacer pan cuca, la receta misionera que busca desplazar al pan dulce en la mesa de Año Nuevo

De raíces centroeuropeas, esta preparación ideal para compartir en familia llegó a la Argentina de la mano de inmigrantes alemanes y ucranianos.

Pan cuca. Foto: Instagram @estrelladelparana

Año Nuevo es una gran oportunidad para preparar platos que durante el año no suelen aparecer en las mesas de los argentinos. En ese sentido, Misiones tiene una preparación que desplaza al pan dulce tradicional, con una receta simple y rendidora.

Se trata del pan cuca, de raíces centroeuropeas, que llegó al país de la mano de inmigrantes alemanes y ucranianos y es ideal para compartir en familia.

Cómo es la cuca misionera y en qué se diferencia del pan dulce

La cuca misionera es húmeda y esponjosa, con una cobertura crocante hecha a base de manteca, azúcar y harina, lo que la hace suave por dentro y crujiente por fuera.

A diferencia del pan dulce, esta preparación no lleva frutas abrillantadas ni otros agregados, sino que su punto fuerte es la simpleza y el equilibrio de sabores y texturas.

De todas maneras, ambos son ideales para acompañar el mate, el café o para la sección dulce de la mesa de fin de año.

Receta de pan cuca misionero

Ingredientes

500 gramos de harina 000

25 g de levadura

150 g de azúcar

100 g de manteca derretida

200 ml de leche tibia

2 huevos

1 pizca de sal

Ralladura de 1 limón (o naranja)

Opcional: esencia de vainilla

Para la cobertura:

100 g de harina

80 g de azúcar

70 g de manteca fría

Preparación