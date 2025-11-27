No solo pastas: cuánto sale y cómo es el pan dulce premium de La Parolaccia, una tentación cargada de frutos secos

El clásico de la cocina italiana presentó su panettone artesanal, elaborado con una receta familiar que combina una masa suave y esponjosa con una selección equilibrada de frutos secos. Una propuesta pensada para sumar sabor y tradición a las celebraciones de fin de año.

Panettone de La Parolaccia. Foto: Prensa.

Fiel a su espíritu italiano y a la tradición gastronómica que sostiene desde hace casi tres décadas, La Parolaccia presentó su panettone artesanal, una opción pensada para acompañar las celebraciones de fin de año con el sello de calidad que caracteriza a la casa.

A diferencia del pan dulce convencional, el panettone requiere una preparación mucho más compleja: usa una masa madre especial, descansos prolongados y un amasado lento que le dan esa miga aireada, suave y esponjosa típica de las recetas italianas.

Cómo es el panettone de La Parolaccia

Elaborado a partir de una receta familiar, se trata de un producto a base de una masa suave y esponjosa, combinada con una equilibrada selección de ingredientes.

En su interior reúne frutos secos como castañas de cajú, almendras y nueces, higos en almíbar y frutas abrillantadas integradas cuidadosamente para lograr el balance perfecto en cada bocado. Su presentación se completa con un glaseado de jalea y un elegante packaging, en línea con el producto.

Cuánto cuesta el panettone de La Parolaccia

Cada unidad tiene un peso aproximado de 1 kilo y se ofrece a un precio de $32.000. El panettone de La Parolaccia está disponible en todas las sucursales y se posiciona como una propuesta ideal para compartir en familia durante las Fiestas.

Con nueve locales y una trayectoria reconocida, La Parolaccia continúa siendo un referente de la auténtica cocina mediterránea, destacándose por su excelencia, sus preparaciones de elaboración propia y una estética sobria que acompaña cada experiencia.

Locales de La Parolaccia

La Parolaccia cuenta con nueve locales distribuidos en el AMBA:

Riobamba 1046, Barrio Norte.

Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta.

Cerviño 3561, Palermo.

Av. del Libertador 5823, Belgrano.

Av. del Libertador 5836, Belgrano.

Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero.

Olga Cossettini 302, Madero Downtown.

Av. del Libertador 14621, San Isidro.

Km 42.5, Colectora Panamericana, Pilar.

La Parolaccia renueva su Menú Parolacho: cuánto cuesta la experiencia completa de cocina italiana

Reconocida por su excelencia gastronómica y su servicio de primer nivel, La Parolaccia continúa ofreciendo experiencias que combinan sabor, calidad y hospitalidad. En esta oportunidad, presenta la renovación de su Menú Parolacho, disponible para almuerzo y cena todos los días, con una selección de clásicos italianos a un precio fijo de $48 000 en todas sus sucursales.

La Parolaccia renueva su Menú Parolacho. Foto: Prensa.

La propuesta comienza con un aperitivo de bienvenida y continúa con una entrada a elección entre Burrata con prosciutto, Mozzarella alla milanese, Rabas e zucchine fritte o Carpaccio di salmone.

La Parolaccia renueva su Menú Parolacho. Foto: Prensa.

Como plato principal, se pueden elegir opciones como los Sorrentino Gran Caruso rellenos de mozzarella y jamón cocido; los Ravioli di burrata alla boscaiola con hongos de pino y pomodoro; la Crepe di spinaci alla romana gratinada con parmesano ; el Abadejo alla siciliana acompañado con espárragos a la parmesana, o la Insalata La Parolaccia con rúcula, bocconcino, palta y queso azul.

La Parolaccia renueva su Menú Parolacho. Foto: Prensa.

Para el postre, destacan el Flan de claras con confitura de naranja, la Merengatta con helado y frutillas, la Piccola torta di limone o el clásico Tiramisú al mascarpone.

El menú incluye una bebida por persona, una botella de vino D.V. Catena de 750 ml cada dos comensales, café o té con petits fours y una copa de limoncello para el cierre.

La Parolaccia renueva su Menú Parolacho. Foto: Prensa.

Con una ambientación elegante y el inconfundible sello italiano que caracteriza a la marca, La Parolaccia invita a disfrutar de esta propuesta diseñada para compartir momentos de placer gastronómico en cualquier ocasión.