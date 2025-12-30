Pan dulce, pero de chipá: el paso a paso para sorprender a tus invitados en Año Nuevo

Inspirado en la receta tradicional del chipá, este pan dulce sin gluten y sin harina de trigo se posiciona como una opción distinta para las Fiestas, ideal para quienes buscan un sabor nuevo, una preparación sencilla y una alternativa apta para personas celíacas.

Pan dulce salado. Foto: Freepik

En la previa de las Fiestas, la cocina se adapta a nuevos hábitos. El tradicional pan dulce, símbolo infaltable de la Navidad y el Año Nuevo, comienza a compartir protagonismo con versiones alternativas que ofrecen sabores distintos y opciones que, además, son aptas para personas celíacas.

En este sentido, el pan dulce de chipá se consolida como una de las propuestas más innovadoras de la temporada. Basado en la receta tradicional del chipá, este pan se elabora sin harina de trigo y sin gluten, utilizando almidón de mandioca y una combinación de quesos que aportan sabor y textura.

A diferencia del pan dulce clásico, su perfil es mayormente salado, lo que lo convierte en una opción versátil para entradas, picadas o mesas frías, aunque también admite incorporaciones dulces según el gusto personal.

Receta de pan dulce de chipá

Ingredientes

500 g de almidón de mandioca.

4 huevos.

200 ml de leche.

100 ml de aceite neutro.

300 g de queso semiduro rallado (pategrás, tybo o similar).

100 g de queso rallado fino.

1 cucharadita de sal.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Opcionales:

Cubos de queso para relleno.

Frutos secos o semillas para sumar textura.

Pan dulce salado. Foto: Pinterest.

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar o aceitar un molde tipo pan dulce o budín. En un bowl amplio, mezclar el almidón de mandioca con la sal y el polvo de hornear. Incorporar los huevos, la leche y el aceite, y mezclar hasta obtener una preparación espesa y homogénea. Agregar los quesos rallados y volver a integrar. En este paso, sumar los ingredientes opcionales si se desea. Volcar la mezcla en el molde y emparejar la superficie. Llevar al horno durante 40 a 45 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme al tacto. Retirar, dejar reposar unos minutos, desmoldar y servir.

La clave para un buen resultado

El secreto del pan dulce de chipá está en no sobrebatir la preparación y en elegir quesos de buena calidad, que garanticen sabor y humedad.

Para una textura más tierna, puede cubrirse el molde con papel aluminio durante los últimos minutos de cocción. Se disfruta tanto caliente como frío y resulta ideal para preparar con anticipación.