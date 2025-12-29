Chau al pan dulce tradicional: el paso a paso para hacer la versión salada y sorprender a los invitados en Año Nuevo

Con fiambres, quesos y aceitunas, esta receta es perfecta para sorprender a tus invitados con una opción diferente, sobre todo para quienes prefieren evitar los tradicionales panes cargados de azúcar y frutas.

A la hora de pensar en la mesa de Año Nuevo, aparecen diversas opciones. Para los que buscan salir de lo común y los menús conservadores, aparece un gran plato: el pan “dulce” salado. Esta propuesta es ideal para aquellos que quieren algo más que lo tradicional en las fiestas.

La nueva versión del clásico pan de fiesta, creada por el influencer gastronómico Paco Almeida, se destaca por su combinación única de fiambres, quesos, nueces y aceitunas, logrando un equilibrio entre los sabores festivos y lo salado.

Su difusión a través de las redes sociales, especialmente Instagram y TikTok, hizo que esta receta se viralizara rápidamente, ganando popularidad entre quienes buscan innovar en sus celebraciones. A continuación, te compartimos la receta paso a paso para que puedas preparar este delicioso pan “dulce” salado en casa y sorprender a tus seres queridos.

Receta del pan “dulce” salado

Ingredientes

800 gramos de harina.

50 gramos de manteca.

5 gramos de sal.

5 gramos de azúcar.

250 centímetros cúbicos de leche.

2 huevos.

10 gramos de levadura seca (equivalente a 30 gramos de levadura fresca).

1 cucharada de miel.

50 gramos de nueces.

50 gramos de cubos de queso.

50 gramos de cubos de jamón.

50 gramos de cubos de salame.

50 gramos de lomito ahumado.

1 cucharada de condimento para pizza.

Aceitunas (al gusto).

Paso a paso

En un bowl grande, mezclar la harina, el azúcar y la sal. Agregar los huevos, la miel, la leche y la levadura activada. Amasar bien hasta obtener una mezcla homogénea. Dejar reposar la masa tapada en un lugar cálido durante al menos una hora para que leve. Una vez que la masa haya levado, trasladarla a la mesada. Estirarla y colocar los cubos de queso, fiambres, aceitunas, nueces y el condimento para pizza. Enrollar la masa con los ingredientes en su interior, formando un bollo. Dejar reposar nuevamente, tapado, por 40 o 50 minutos. Precalentar el horno a temperatura baja (aproximadamente 160°) y hornear el pan entre 50 y 60 minutos, hasta que esté dorado y cocido en su interior. Al retirar el pan del horno, dejar que se enfríe un poco. Luego, untar con una mezcla de queso crema y mayonesa sobre la superficie del pan. Decorar con cubos de queso, jamón y aceitunas.

Con este pan “dulce” salado, las celebraciones de fin de año tendrán un toque diferente, sin dejar el sabor de lado. Esta receta es una excelente alternativa para quienes prefieren lo salado por sobre lo dulce.