Una bolsita de canela en la puerta: para qué sirve y qué energías atrae, según las tradiciones

Este truco casero puede adaptarse perfectamente a la vida cotidiana y beneficiar a cada persona que cruza el portal de nuestra casa. De qué se trata.

Bolsa de canela en la puerta Foto: gemini IA

Hay miles de rituales y supersticiones que se incorporan a nuestro día a día para atraer las buenas energías y la fortuna al hogar. Una de las costumbres más populares, es la de colgar una bolsita de tela con canela en la puerta de entrada, ya que este simple gesto no solamente aromatiza la casa, sino que tiene un fuerte simbolismo energético y transformador para cualquiera que entre a la casa.

La canela es considerada un elemento yang, cálido, vital y activador. En Feng Shui se usa para mover la energía estancada y atraer vibraciones de prosperidad, claridad y renovación. El olor de la canela ayuda a movilizar el Chi pesado y favorece la energía del dinero, las oportunidades y la expansión del hogar.

Bolsa de canela en la puerta Foto: gemini IA

Además, atrae las vibraciones positivas, disuelve las energías densas, refuerza la sensación de seguridad simbólica del hogar y limpia el espacio para que, cada vez que se abra la puerta, se renueve el chi.

La canela tiene un perfume envolvente y hogareño. Al colocarla en la puerta, cada movimiento libera un aroma suave que crea una sensación cálida en la entrada del hogar. Es ideal para quienes buscan un ambiente más agradable sin utilizar productos artificiales. Por otro lado, cabe destacar que además de su aroma agradable, la canela tiene la capacidad de absorber olores. No reemplaza una limpieza profunda, pero sí ayuda a mantener la entrada fresca, especialmente en departamentos donde la puerta da directamente al pasillo.

Cómo preparar tu propia bolsita de canela

Hacer este ritual es simple, económico y rápido:

Colocá 2 o 3 ramas de canela (o un poco de canela molida) dentro de una bolsita de tela.

Cerrala bien con un hilo o una cinta.

Colgala en el picaporte, en el marco o en un ganchito adhesivo.

Renovala cada 30 a 45 días para mantener el aroma y la energía activa.

Bolsa de canela en la puerta Foto: gemini IA

Otros lugares recomendados para colocar canela según el Feng Shui

Aunque la puerta de entrada es el punto más popular, el Feng Shui también sugiere otros espacios estratégicos de la casa para potenciar la abundancia y la armonía.

Cerca de la puerta de entrada: un pequeño atado de canela en el recibidor protege el hogar y favorece la prosperidad. El ingreso es la “boca del Chi”, donde entra la fortuna.