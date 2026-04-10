La “batería gigante” de China que inquieta a Estados Unidos:

La central hidroeléctrica de bombeo más alta del mundo será construida en China. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

En el plano global de la energía, donde cada avance tecnológico redefine equilibrios geopolíticos, China vuelve a ubicarse en el centro de la escena con una construcción que combina ambición, escala y estrategia.

A más de 4.300 metros de altura, en la provincia de Sichuan, el gigante asiático impulsa una infraestructura capaz de transformar montañas y cañones en electricidad para millones de personas.

Central hidroeléctrica de bombeo en China: cómo funciona la “batería gigante” de 2,1 GW

El proyecto, conocido como central de almacenamiento por bombeo de Daofu, se perfila como uno de los más altos y potentes de su tipo a nivel global. Con una capacidad instalada de 2,1 gigavatios, esta infraestructura funciona como una “batería gigante”: almacena energía cuando hay excedentes (principalmente de fuentes renovables como el viento y el sol) y la libera cuando la demanda lo requiere.

El proyecto, conocido como central de almacenamiento por bombeo de Daofu, se perfila como uno de los más altos y potentes de su tipo a nivel global. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

El sistema se basa en dos embalses ubicados a distinta altura, conectados por túneles y turbinas. Durante los momentos de baja demanda, el agua es bombeada hacia el reservorio superior; cuando la energía es necesaria, desciende generando electricidad.

Este mecanismo permite estabilizar la red eléctrica y optimizar el uso de energías limpias, uno de los grandes desafíos de la transición energética global.

Proyecto energético en Sichuan: la megaobra de 2.100 MW que abastecerá a millones de hogares

La central contará con una capacidad total de 2.100 megavatios y podrá generar hasta 12,6 GWh de almacenamiento diario, suficiente para abastecer a unos dos millones de hogares en Sichuan. Además, alcanzará una producción anual de 3 TWh mediante ciclos continuos de carga y descarga.

La magnitud del proyecto no solo radica en su potencia, sino también en su complejidad técnica: incluirá una central subterránea excavada en la roca y una subestación en superficie, diseñada para operar en condiciones extremas de altitud.

La central contará con una capacidad total de 2.100 megavatios y podrá generar hasta 12,6 GWh de almacenamiento diario. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Una vez finalizada, se convertirá en la central hidroeléctrica de bombeo más alta del mundo, superando por unos 700 metros a la actual líder, ubicada en el lago Yamzho Yumco, en la región autónoma de Xizang.

China lidera el almacenamiento de energía renovable con la central más alta del mundo

Más allá de su impacto energético, la central de Daofu tiene implicancias geopolíticas. En un contexto donde las grandes potencias compiten por liderar la transición hacia energías limpias, este tipo de desarrollos refuerza la posición de China como actor clave en el nuevo orden energético.

Mientras países como Estados Unidos buscan soluciones para almacenar electricidad renovable a gran escala, Beijing avanza con proyectos que integran generación, almacenamiento y distribución en una misma estrategia. La apuesta no es menor: reducir la dependencia de combustibles fósiles, garantizar seguridad energética y consolidar influencia global en un sector crítico para el futuro.