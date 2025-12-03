“Un match inesperado”: Havanna vuelve a sorprender a todos los fanáticos de los alfajores con el último lanzamiento del año

Tras la publicación de tres posteos anticipando un nuevo producto, las distintas teorías entre los consumidores no tardaron en aparecer.

Novedades en Havanna. Foto: Instagram @havannaarg

Sin lugar a dudas, una de las marcas que más furor despierta con sus productos innovadores es Havanna. Consciente de esto, la empresa nacida en Mar del Plata posteó publicaciones enigmáticas en sus redes sociales, anticipando la llegada de nuevas delicias sin develar mayores detalles.

Esta movida de marketing desató una ola de especulaciones y teorías entre sus seguidores y consumidores, que comentaron sin parar posibles pistas sobre lo que la marca podría estar preparando.

Novedades en Havanna. Foto: Instagram @havannaarg

A partir de allí, comenzaron a circular teorías de todo tipo, con un mismo denominador en común: el lanzamiento de productos completamente novedosos para la temporada de verano. Mientras tanto, Havanna mantiene el misterio y alimenta la expectativa, logrando posicionarse en el centro de la conversación en redes.

Es que no es la primera vez que esto pasa. Este año fue especialmente movido para la casa de alfajores, con el Alfajor Dubai como su hito más grande. Además, la marca sumó a su catálogo otros éxitos, como el Havannet de tres chocolates, consolidando la estrategia de captar la atención del público mediante la innovación constante.

Havanna. Foto: Instagram @havannaarg

Distintas teorías sobre el nuevo producto de Havanna

Las publicaciones muestran una estética renovada y la promesa de algo completamente nuevo, pero sin dar pistas claras sobre el tipo de producto o el sabor que se esconde detrás de la campaña. De eso se encargaron los usuarios.

Uno de los deseos más mencionados por los consumidores es el regreso —o la expansión— de la línea de helados de Havanna, una propuesta que encajaría a la perfección con la llegada del verano. Esa expectativa convive con un abanico de teorías que va desde la presentación de un nuevo sabor inspirado en sus clásicos alfajores hasta la posibilidad de ver a la marca explorar terrenos completamente distintos, como snacks salados.

Por su parte, el equipo de marketing de Havanna sostiene el suspenso y evita cualquier confirmación, un silencio calculado que contribuye a un clima de expectativa ideal para el cierre del calendario de lanzamientos. En redes sociales, los posteos funcionan como un juego: invitan a los usuarios a adivinar, participar y especular sobre cuál será la próxima “revolución” gastronómica que la marca tiene entre manos.