Fiesta del Alfajor Regional Foto: BoscoProducciones

La Fiesta del Alfajor Regional regresa a San Antonio de Areco el viernes 2 y sábado 3 de mayo con una edición que promete ser la más grande desde su creación. El evento se desarrollará en la Plaza Ruiz de Arellano y reunirá a productores artesanales, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

La presentación oficial se realizó en el mismo espacio donde tendrá lugar la celebración, con la participación de autoridades municipales, elaboradores locales y los organizadores Grisel Ramírez (Raíces de Cacao) y Luciano Pugliese (El Arequero), impulsores del encuentro desde sus inicios.

En esta edición, la fiesta se extenderá durante todo el fin de semana para evitar coincidir con la tradicional Fiesta del Mondongo y la Torta Frita de Santa Coloma, que se realiza el 1° de mayo. La decisión apunta a potenciar la convocatoria regional y facilitar la llegada de visitantes.

Fiesta del Alfajor Regional Foto: BoscoProducciones

Convocatoria récord y crecimiento de los productores

El eje del evento volverá a ser la feria de productores, que ocupará el corazón de la plaza. A su alrededor, comercios gastronómicos y feriantes de la zona formarán parte del movimiento que genera la llegada de turistas durante esos días.

Uno de los platos fuertes será nuevamente el concurso de alfajores, que premiará a los tres mejores elaboradores en la categoría libre. La competencia se consolidó como uno de los principales atractivos tanto para productores como para el público.

Para este año se espera una participación récord: entre 60 y 70 productores ya confirmaron presencia. Más de diez de ellos oriundos de San Antonio de Areco. El cupo se completó antes de lo previsto, un dato que refleja el crecimiento sostenido del evento.

Desde la organización señalaron que el aumento en la cantidad de elaboradores obliga a pensar en futuras ediciones más amplias, con mayor infraestructura y espacios disponibles para responder a la demanda.

Fiesta del Alfajor Regional Foto: BoscoProducciones

El impacto económico también es uno de los grandes motores de la fiesta. En la edición anterior se registraron ventas millonarias de alfajores, además de una fuerte actividad en restaurantes, comercios y emprendimientos turísticos de la ciudad.

Concurso, alfajor gigante y propuestas destacadas

Entre los atractivos destacados se repetirá el alfajor gigante, que este año buscará alcanzar los dos metros de diámetro. La elaboración se realizará junto a una institución local y el armado final tendrá lugar en el parque industrial antes de su presentación pública.

La agenda comenzará el viernes con la apertura de la feria, talleres infantiles, espectáculos musicales y propuestas recreativas. El sábado continuará la exposición de productores, habrá danzas folklóricas, música en vivo, la entrega de premios del concurso y el tradicional corte del alfajor gigante con cierre musical.

Con cuatro ediciones consecutivas, la Fiesta del Alfajor Regional se afirma como uno de los eventos gastronómicos más relevantes del calendario Arequero, combinando producción artesanal, turismo y actividad económica para toda la ciudad.

Cómo llegar a San Antonio de Areco

San Antonio de Areco se encuentra a unos 113 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el norte de la provincia. Es un destino de fácil acceso y muy visitado durante los fines de semana y feriados.

En auto, se llega por la Autopista Panamericana (Ruta Nacional 9), ramal Pilar, en sentido a Rosario. La salida está ubicada en el kilómetro 113 y desde allí hay que recorrer unos 7 kilómetros por un acceso asfaltado hasta el centro. El viaje demora alrededor de una hora y media, según el tránsito.

La fiesta será alojada en la Plaza Ruiz de Arellano, entre las 10 y las 20 horas.

Cronograma por día de la Fiesta del Alfajor Regional

Sábado 2 de mayo

10 hs – Apertura de la Feria de Alfajores

14 hs – Acto de Inauguración

15 hs – Taller armado de alfajores para niños

17 hs – Deon Almacor

19 hs – Juanra y La Sincopa

Domingo 3 de mayo