Fiesta del Alfajor Regional 2026 Foto: Foto generada con IA Canal 26

La Fiesta del Alfajor Regional 2026 ya tiene fecha confirmada y promete convertirse en uno de los eventos gastronómicos más convocantes del fin de semana del 2 y 3 de mayo, con entrada libre y gratuita. La sede será nuevamente San Antonio de Areco, una de las localidades más visitadas de la provincia de Buenos Aires por su identidad cultural y su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires.

Si estás planeando una escapada corta y querés saber cómo llegar fácil, rápido y sin complicaciones, esta guía reúne todas las alternativas de transporte para disfrutar de la fiesta desde el primer momento.

Dónde se realiza la Fiesta del Alfajor Regional

El evento se desarrollará en la Plaza Ruiz de Arellano, el espacio verde central de San Antonio de Areco, donde se concentrarán los puestos de productores, actividades familiares, espectáculos en vivo y el tradicional corte del alfajor gigante.

La ubicación es estratégica: está rodeada de calles amplias y se encuentra a pocos minutos a pie de bares, restaurantes y alojamientos turísticos.

Cómo llegar en auto desde CABA y el conurbano

La opción más elegida por quienes viajan desde la Ciudad de Buenos Aires es el auto particular, ya que el trayecto es directo y cómodo.

Distancia aproximada : 113 kilómetros

Tiempo estimado de viaje : entre 1 hora y media y 2 horas, según el tránsito

Ruta recomendada: Ruta Nacional 8, completamente asfaltada

Fiesta del Alfajor Regional 2026 Foto: Prensa

Desde CABA solo hay que tomar el Acceso Oeste o Panamericana según el punto de partida, empalmar con la Ruta 8 y seguir las indicaciones hacia San Antonio de Areco. Al llegar a la ciudad, la señalización hacia el casco histórico facilita el acceso directo a la plaza principal.

Durante los días del evento suelen habilitarse zonas de estacionamiento cercanas, por lo que se recomienda llegar temprano, especialmente el sábado.

Cómo llegar en colectivo: alternativa económica y directa

Para quienes prefieren viajar en transporte público, el colectivo de media distancia es una excelente opción.

Varias empresas parten desde la Terminal de Ómnibus de Retiro y desde el conurbano con destino a San Antonio de Areco. El viaje dura aproximadamente 2 horas y finaliza en la terminal local, ubicada a pocas cuadras del centro histórico.

Desde allí se puede llegar caminando hasta la Plaza Ruiz de Arellano o tomar un taxi local en pocos minutos.

Cómo llegar en tren (con combinación)

San Antonio de Areco no cuenta actualmente con servicio ferroviario directo, pero es posible combinar tren + colectivo.

Una alternativa habitual es viajar en tren hasta alguna ciudad cercana del corredor norte y completar el trayecto final en micro o combi. Esta opción suele ser elegida por quienes buscan abaratar costos y viajar con horarios más flexibles, aunque requiere planificación previa.

Consejos clave para el viaje

Llegar temprano : para recorrer la feria con tranquilidad y evitar demoras

Planificar el regreso : especialmente el domingo por la tarde

Aprovechar el día : la ciudad ofrece museos, ferias artesanales y gastronomía local

Consultar el clima: la mayoría de las actividades son al aire libre

Alfajores Foto: Instagram @cachafaz_ok

La Fiesta del Alfajor Regional se consolida año tras año como una excusa perfecta para una escapada bonaerense, combinando turismo, identidad local y sabores artesanales en un entorno accesible y cercano.

Por qué vale la pena ir

Fácil acceso, entrada gratuita, decenas de productores y un entorno histórico hacen que llegar a la Fiesta del Alfajor Regional no solo sea sencillo, sino parte de la experiencia. Ya sea en auto, colectivo o como excursión de un día, San Antonio de Areco se prepara para recibir a miles de visitantes en uno de los eventos gastronómicos más esperados del año.