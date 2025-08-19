Chau planchita: la forma práctica para eliminar el frizz, cuidar el pelo y resistir la humedad con pocos productos

La manifestación de electricidad y estática en el cabello suele ser el peor enemigo en los días húmedos. Te contamos qué lo provoca, cómo prevenirlo y de qué manera el secador puede convertirse en tu mejor aliado.

Pelo sin frizz. Foto: Pinterest.

En Argentina, el 93% de las mujeres afirman tener alguna inquietud con su cabello, y entre todas ellas, hay un enemigo común que lidera el ranking de preocupaciones: el frizz. Ese efecto esponjoso que aparece justo cuando más querés que tu pelo se vea prolijo y sano. Y si bien muchas recurren a la planchita como salvavidas exprés, lo cierto es que hoy existen soluciones más efectivas y menos agresivas para combatirlo de raíz.

La buena noticia es que ya hay fórmulas inspiradas en tratamientos profesionales que prometen un efecto lacio prolongado, con resultados visibles desde la primera aplicación y hasta por una semana. Con activos como la keratina, estos productos forman una película protectora sobre la fibra capilar que sella la cutícula, aporta brillo y suavidad, y le dice chau al frizz.

¿Qué es el frizz y por qué aparece?

El frizz, encrespamiento o esponjamiento son efectos producidos por la electricidad y estática que se genera en el pelo. Para muchas personas, esta problemática impide que luzcan un cabello sano y reluciente, por lo que es importante entender cuáles son sus causas y cómo tratar al pelo para evitarlo. Entonces, ¿por qué aparece el frizz?

Qué es el frizz. Foto: Pinterest.

Falta de hidratación: El pelo seco y deshidratado es más propenso al frizz, ya que la cutícula capilar se abre en busca de humedad. Además, la pérdida de agua produce sequedad y hace que la estática actúe con mayor facilidad sobre cada fibra.

Daño capilar: El daño por tratamientos químicos, herramientas de calor o la exposición a factores ambientales puede hacer que la cutícula se abra y, por lo tanto, el pelo se vuelva más susceptible al frizz.

Fricción: El cepillado excesivo, el uso de toallas de algodón y dormir sobre ciertas fundas de almohada pueden generar fricción y contribuir al encrespamiento.

Humedad: La humedad alta en el ambiente puede hacer que el cabello absorba agua y se hinche, lo que lleva al frizz.

Un paso clave: protector térmico contra todo pronóstico

Si usas secador o planchita, es fundamental aplicar un protector térmico antes, ya que ayuda a proteger el cabello de las altas temperaturas, evita la sequedad y mantiene la hidratación por más tiempo. Con este cuidado, el cabello dañado podrá recuperarse gradualmente. A continuación, las mejores opciones y entre ellas un aceite que promete hacer efecto por 7 días luego de su aplicación.

Si usas secador o planchita, es fundamental aplicar un protector térmico antes.

Los productos para hacerle frente a la humedad y reducir el frizz

Dream Liso de Elvive: pelo lacio y protegido contra calor extremo

Para combatir el frizz y lograr un lacio duradero, Elvive lanzó la línea Dream Liso, con Keratina Vegetal y AHA que alisan, suavizan y penetran en la fibra capilar para mejorar su manejo. Su producto estrella es el Serum Dream Liso (aprox. $16.669), que se activa con el calor y ofrece un alisado resistente a la humedad por una semana, creando una capa invisible que protege, flexibiliza y mantiene el cabello brillante y sin frizz.

¿Cómo se usa el Serum Dream Liso?

Después del lavado, se aplica sobre el cabello húmedo para luego secarlo y plancharlo y así activar la fórmula. A partir de esta aplicación y luego de cada lavado, bastará con aplicarse el serum y secarse el pelo para obtener el lacio perfecto por 7 días.

Elvive Dream Liso. Foto: Prensa.

El serum puede incorporarse a la rutina Dream Liso, que incluye otros cuatro pasos esenciales: el Shampoo Liso efecto Keratina y el Acondicionador Sellador Liso, ambos disponibles a $6.099 por 200 ml; el Tratamiento Intensivo Liso, una mascarilla nutritiva con un valor aproximado de $9.569; y, por último, la crema para peinar Menos Frizz, a $7.849, que cuenta con protección térmica para resguardar la fibra capilar del calor de secadores y planchitas.

Elvive Dream Liso. Foto: Prensa.

Glass Shine Serum de L’Oréal Professionnel: otro protector térmico que deja el pelo con efecto brillante

Glass Shine Serum es un sérum termoactivo que está diseñado para conservar el brillo espejo. Gracias a su fórmula con Alfa-silano al 5%, mantiene el color vibrante, protege contra la humedad, el frizz, el calor hasta 230° y los rayos UV, con resultados que duran hasta diez lavados. Este producto es apto para todo tipo de cabellos, incluso aquellos que no son teñidos. El precio sugerido es de $59.790.

Glass Shine Serum de L’Oréal Professionnel. Foto: Prensa L'oréal.

Cómo se usa

Desenredar el cabello secado con toalla, dividir a la mitad y aplicar 1/2 pulsaciones para cabello fino y medio ¾ pulsaciones para cabello grueso. Repartir uniformemente de largos a puntas. Secar y peinar el cabello con herramientas térmicas.​

Mantener el cabello saludable va más allá de un simple lavado o peinado: cumplir con una rutina completa ayuda a prevenir daños, conservar la hidratación y mantener el lacio y el frizz bajo control. Dream Liso y L’Oréal Professionnel se presentan como opciones ideales para hidratar, proteger y mantener la melena siempre brillante y sana.