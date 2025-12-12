Adiós para siempre a los shorts: cuál es la prenda clave que estará de moda en 2026

Con una tela cómoda y fresca, la reversión de esta prenda se convierte en un nuevo ítem favorito del verano.

Shorts. Foto: Pinterest.

Los shorts clásicos siempre son un comodín para cualquier tipo de outfit veraniego: sirven para ir a trabajar, a la plaza, a comer con amigas y hasta para salir a una cita. Sin embargo, parece que pronto será desplazado por otra prenda que, lejos de quedar en el olvido, vuelve a posicionarse como una de las favoritas de la temporada de verano 2026: el short pollera.

Su regreso es sutil pero contundente, un revival de los 2000 con una estética más pulida. Estamos hablando de esa prenda que usaban celebridades como Britney Spears, Cristina Aguilera, Hilary Duff y hasta Natalia Oreiro en sus novelas.

Short pollera, la prenda del verano Foto: Pinterest

Es que el short pollera tiene lo mejor de dos mundos: la libertad del movimiento del short, siempre seguro y adecuado y la prolijidad y el impacto visual de una mini. Este mix lo convierte en una pieza fundamental y extremadamente funcional para cualquier ocasión.

Es liviana, fresca y adaptable a distintos estilos, promete convertirse en la aliada infalible para días de calor extremo, escapadas de fin de semana, tardes de after y hasta para oficinas con dress code relajado.

Será la verdadera prenda de verano debido a que es canchera, fácil de combinar y con mucha onda, sin resignar ni un poco la comodidad. En este sentido, el short pollera aparece como la opción perfecta para mujeres que buscan sentirse bien y verse bien con el mínimo esfuerzo.

Dos looks tendencia con short pollera para este verano

Sporty chic para el día

Un outfit ideal para los días de calor intenso, para trabajar desde casa, hacer recados o simplemente pasear por la ciudad. La versión más urbana de la short pollera se arma con un diseño de microfibra o algodón en tonos neutros, combinado con una remera básica blanca o una musculosa ribbed que mantiene la estética relajada.

Short pollera, la prenda del verano Foto: Pinterest

Las zapatillas blancas o un modelo runner retro completan la base deportiva, mientras que una riñonera cruzada o un mini tote de lona aportan practicidad sin perder estilo. Los anteojos de sol XL refuerzan el toque fashion y dan ese aire de look pensado, aunque sin esfuerzo. El resultado es un conjunto fresco, moderno y ultra cómodo que acompaña el ritmo del día a día sin resignar onda.

Preppy elegante para la tarde o la noche

Este look es perfecto para un after office relajado, una cita o una salida con amigas, donde la short pollera puede elevarse hacia un estilo más pulido. Para lograrlo, se elige un modelo cruzado o plisado en un color protagonista —como rojo, lavanda, verde o negro— combinado con una camisa de poplín o lino entallada, siempre metida por dentro para estilizar la figura.

Short pollera, la prenda del verano Foto: Pinterest

Las sandalias de tiras minimalistas o unas plataformas cómodas aportan elegancia, mientras que una mini cartera estructurada suma definición y un gesto sofisticado. Los aros dorados o las maxi argollas completan el look y le dan un brillo discreto pero efectivo. El resultado es un conjunto femenino, canchero y equilibrado que transforma la short pollera en una prenda versátil apta también para la noche.