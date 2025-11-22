Dónde conseguir la caja navideña 2025 de Havanna: precio y detalles de la edición limitada

Havanna. Foto: Instagram @havannaarg

A medida que se acerca la Navidad, las marcas argentinas comienzan a presentar sus ofertas para la temporada festiva. Entre las opciones destacadas aparece la caja navideña de Havanna, que este año vuelve a incluir una sorpresa especial y que, como es habitual, se agota en poco tiempo gracias a la reconocida calidad de sus productos.

Disponible para compras online y con envío a domicilio a todo el país, la apuesta de este año llega renovada, no solo por la variedad de productos, sino también por un diseño artístico de la artista Pilar Dibujito que convierte a la caja en un objeto coleccionable.

Caja navideña de Havanna Foto: X Havanna

Dónde conseguir la caja navideña de Havanna

La caja navideña puede adquirirse a través de la tienda oficial online de la marca. Desde ese canal, la compañía garantiza la disponibilidad del producto, su autenticidad y la entrega en todo el país, convirtiéndolo en el punto de venta más confiable para quienes buscan asegurar su compra antes de las fiestas.

Caja navideña 2025 de Havanna. Foto: Havanna.

Cuánto sale la caja de Havanna en 2025

La caja navideña tiene un precio de lista de $96.500, aunque la marca lanzó un descuento del 18% en su tienda online, dejando el valor final en $79.000. Este precio la posiciona como una alternativa de gama alta dentro del mercado de productos navideños, reforzando el perfil de Havanna como marca premium.

La caja incluye productos tradicionales y los favoritos del público, especiales para compartir en la mesa dulce de las fiestas de fin de año. En un packaging especial alusivo a la Navidad, su interior incluye:

Pan Dulce Havanna de 600 g, con chips de chocolate y dulce de leche.

Caja de Alfajores Mixtos (6 unidades).

Caja de Alfajores 70% Cacao (4 unidades).

Caja de Havannets de Chocolate (6 unidades).

Almendras bañadas en Chocolate con Leche (100 g).

Avellanas bañadas en Chocolate con Leche (100 g).

Caja de Galletitas de Limón (6 unidades).

1 Crocante Andino (100 g).

Champagne Bianchi (750 ml), ideal para el brindis de Nochebuena o Año Nuevo.

Caja navideña de Havanna Foto: X Havanna

Para esta edición, Havanna convocó a la artista argentina Pilar Dibujito, conocida por sus ilustraciones de banderas, colores suaves y vibrantes, para diseñar el packaging, que le hace un homenaje explícito a Mar del Plata, cuna de la marca.

La caja está decorada con paisajes costeros, personajes veraniegos y guiños gráficos a la ciudad que vio nacer a los famosos alfajores. La compañía presentó la caja como “una verdadera obra de colección”, pensada para conservar incluso después de disfrutar los productos.