Adiós al blanco en la mesa de Navidad y Año Nuevo: el color de mantel que simboliza renovación para recibir el 2026

En los últimos años, la mesa de las fiestas pasó a ocupar un lugar central dentro del hogar. Ya no es solo el espacio donde se comparte la comida, sino también un escenario pensado para lo visual y lo simbólico.

Mantel para Navidad y Año Nuevo. Foto: Unsplash.

Cada cierre de año trae consigo nuevas maneras de celebrar y, con ellas, cambios que también se reflejan en la mesa navideña. Para este Año Nuevo 2026, la decoración deja atrás los tradicionales manteles blancos y dorados, que fueron protagonistas durante décadas, y apuesta por una alternativa más contemporánea, sobria, elegante y acogedora.

En los últimos años, la mesa de Navidad y Año Nuevo pasó a ocupar un lugar central dentro del hogar. Ya no es solo el espacio donde se comparte la comida, sino también un escenario pensado para lo visual y lo simbólico. En ese marco, el color del mantel cobra especial relevancia y define el clima de la celebración desde el primer momento.

Mesa de Navidad y Año Nuevo. Foto: Freepik AI

El color que marca tendencia en el mantel de Año Nuevo 2026

El verde oliva, especialmente en sus versiones más suaves y apagadas, se posiciona como el gran elegido para esta fecha. Es un tono que transmite calma, equilibrio y una fuerte conexión con lo natural, valores muy asociados al comienzo de un nuevo ciclo.

Además, se trata de un color versátil, capaz de adaptarse tanto a mesas de estilo moderno como a propuestas más clásicas. Combina con facilidad con vajilla en tonos claros, cubiertos metálicos y accesorios de madera o cerámica.

Mantel para Navidad y Año Nuevo. Foto: Pexels.

Por qué el verde oliva gana protagonismo

La popularidad de este color no es casual y responde a varias razones que explican su presencia creciente en celebraciones especiales:

Aporta elegancia sin resultar excesivo ni frío.

Funciona como un neutro con carácter , más expresivo que el blanco tradicional.

Se integra muy bien con detalles en dorado, cobre o negro mate.

Refuerza ideas asociadas al inicio de año, como renovación y crecimiento.

Dialoga con tendencias actuales como el minimalismo cálido, lo natural y lo artesanal.

Cómo llevar esta tendencia a la mesa de Navidad y Año Nuevo

Para incorporar el verde oliva sin hacer grandes cambios, los especialistas en decoración sugieren:

Combinarlo con platos en tonos beige o gris claro para generar contraste.

Sumar servilletas en colores neutros o tierras suaves.

Optar por centros de mesa simples , con ramas, follaje o velas bajas.

Elegir una iluminación cálida que refuerce una atmósfera acogedora.

Mantel para Navidad y Año Nuevo. Foto: Unsplash.

La tendencia para Navidad 2025 y Año Nuevo 2026 confirma un cambio de enfoque: menos brillo llamativo y más armonía visual. El verde oliva en el mantel no quita el espíritu festivo, sino que lo resignifica desde una estética moderna, equilibrada y atemporal, ideal para comenzar el año con calma y estilo.

Este tipo de elecciones reflejan nuevas búsquedas dentro del mundo de la decoración, que conviven con la tradición sin desplazarla. Incluso, muchos especialistas recomiendan sumar detalles personales para que la mesa también exprese la identidad de quienes habitan el hogar.