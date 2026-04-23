El ranking de las ciudades más coloridas del mundo. Foto: Unsplash.

Las ciudades no solo se recorren: también se miran, se fotografían y se comparten. En la era de las redes sociales, el color se convirtió en un factor clave del turismo global. Pero ahora, ese atractivo visual también puede medirse. Un estudio de la compañía JustCover analizó imágenes de casi 80 destinos y, mediante datos a nivel de píxel, identificó cuáles son las ciudades más coloridas y vistosas del mundo.

Ranking de las ciudades más coloridas del mundo según un análisis científico

1- Lisboa, la ciudad más colorida del mundo

Lisboa, Portugal. Foto: Unsplash.

Con más de 2,6 millones de colores únicos detectados, Lisboa lidera el ranking global. Sus fachadas en tonos pastel, los tradicionales azulejos y los icónicos tranvías amarillos convierten a barrios como Alfama y Bairro Alto en escenarios ideales para fotografías.

2- Kuala Lumpur, entre rascacielos y templos coloridos

Kuala Lumpur, Malasia. Foto: Unsplash.

La capital de Malasia ocupa el segundo lugar con casi 2,5 millones de colores. El contraste entre modernos rascacielos y templos tradicionales, junto con sitios como Chinatown y las Cuevas de Batu, la convierten en un vibrante destino.

3- Porto y sus casas a orillas del Duero

Porto, Portugal. Foto: Unsplash.

En el tercer puesto, Porto destaca por la Ribeira, con sus casas coloridas y techos de terracota junto al río Duero. El puente Dom Luís I completa una de las postales más reconocidas de Europa.

4- Cartagena, historia y color en el Caribe

Cartagena, Colombia. Foto: Unsplash.

El histórico casco de Cartagena, rodeado por murallas y declarado Patrimonio Mundial, combina arquitectura colonial, balcones floridos y fachadas de colores intensos que la posicionan en el cuarto lugar.

5- Río de Janeiro, un clásico lleno de color

Río de Janeiro, Brasil. Foto: Unsplash.

En el quinto puesto, Río de Janeiro combina naturaleza y urbanismo. La Escalera de Selarón, el Cristo Redentor y sus múltiples miradores aportan una paleta visual única con más de 2,3 millones de colores identificados.

¿En qué puesto quedó Buenos Aires en el ranking de ciudades coloridas?

La capital argentina también forma parte del listado y se ubica en el puesto 20, detrás de Venecia y San Francisco.

Buenos Aires, Argentina. Foto: Unsplash.

¿Cómo se midió el color de las ciudades con datos a nivel de píxel?

Para llegar a este resultado, el estudio seleccionó imágenes representativas de cada ciudad (desde panorámicas hasta escenas urbanas) tomadas con luz natural y sin filtros. Luego, mediante herramientas digitales, se midió la cantidad de colores únicos presentes en cada imagen.

El análisis de JustCover utilizó tecnología para cuantificar lo que antes era subjetivo: el impacto visual. A partir del procesamiento de imágenes, se calculó una “puntuación de vitalidad” basada en millones de datos de color. De esta manera, en un contexto donde las redes sociales potencian el turismo, estas ciudades no solo se destacan por su belleza, sino también por su capacidad de generar impacto visual medible.