Limpieza y orden después de Navidad: pasos a seguir para que el hogar quede impecable tras las fiestas de fin de año
Con la llegada de las festividades de diciembre, las reuniones son muy comunes, y volver al orden y la limpieza no es una tarea fácil. Pasos a seguir para que te quede la casa impecable.
Con la llegada de las fiestas de fin de año, la vida social se vuelve mucho más intensa y para estas fechas especiales, siempre hay algún ser querido que pasa a visitar o a festejar a nuestra casa, o bien alguien que nos invita a la suya.
Además de los excesos gastronómicos, para Navidad y Año Nuevo aparecen otros un tanto indeseables: restos de comida, huellas de pisadas y manchas en distintos lugares de la casa. Es por ello que existen consejos a seguir para que el hogar vuelva a recuperar la paz, el orden y la limpieza tras una noche de celebración.
Cómo limpiar la casa después de las fiestas de fin de año
1- Ventilar la casa
Es necesario darle oxígeno a nuestra casa. El primer paso para la limpieza debe ser abrir las ventanas y las puertas para que se aireen las habitaciones.
2- Guardar las sobras
Al final de las cenas navideñas y de fin de año aparece el sueño y las ganas de dormir varias horas. Sin embargo, esto no puede impedir el guardar la comida sobrante, para que no se generen malos olores en el ambiente.
3- Lavar los platos
Es recomendable lavar la vajilla antes de ir a dormir. Si las fuerzas no alcanzan para hacerlo, lo indispensable es remover los restos de comida y dejar los platos en agua con jabón.
4- Limpiar el piso
Luego del festejo, se debe aspirar o barrer bien debajo de muebles y alfombras. También es importante deshacernos de cualquier mancha que haya quedado en el piso. No está de más desinfectar con un chorrito de vinagre.
5- Lavar y desinfectar el baño
Quizás la parte que más trabajo requiere para limpiar tras una fiesta sea el baño. Es de suma importancia desinfectar el lavamanos, el inodoro, la grifería y demás accesorios, así como también cambiar las toallas.