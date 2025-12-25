Limpieza y orden después de Navidad: pasos a seguir para que el hogar quede impecable tras las fiestas de fin de año

Con la llegada de las festividades de diciembre, las reuniones son muy comunes, y volver al orden y la limpieza no es una tarea fácil. Pasos a seguir para que te quede la casa impecable.

Cómo limpiar tu casa después de las fiestas. Foto: Unsplash.

Con la llegada de las fiestas de fin de año, la vida social se vuelve mucho más intensa y para estas fechas especiales, siempre hay algún ser querido que pasa a visitar o a festejar a nuestra casa, o bien alguien que nos invita a la suya.

Además de los excesos gastronómicos, para Navidad y Año Nuevo aparecen otros un tanto indeseables: restos de comida, huellas de pisadas y manchas en distintos lugares de la casa. Es por ello que existen consejos a seguir para que el hogar vuelva a recuperar la paz, el orden y la limpieza tras una noche de celebración.

Pasos a seguir para que el hogar vuelva a recuperar la paz, el orden y la limpieza. Foto: Freepik

Cómo limpiar la casa después de las fiestas de fin de año

1- Ventilar la casa

Es necesario darle oxígeno a nuestra casa. El primer paso para la limpieza debe ser abrir las ventanas y las puertas para que se aireen las habitaciones.

2- Guardar las sobras

Al final de las cenas navideñas y de fin de año aparece el sueño y las ganas de dormir varias horas. Sin embargo, esto no puede impedir el guardar la comida sobrante, para que no se generen malos olores en el ambiente.

3- Lavar los platos

Es recomendable lavar la vajilla antes de ir a dormir. Si las fuerzas no alcanzan para hacerlo, lo indispensable es remover los restos de comida y dejar los platos en agua con jabón.

Cómo limpiar correctamente luego de las fiestas de fin de año. Foto: Freepik AI.

4- Limpiar el piso

Luego del festejo, se debe aspirar o barrer bien debajo de muebles y alfombras. También es importante deshacernos de cualquier mancha que haya quedado en el piso. No está de más desinfectar con un chorrito de vinagre.

5- Lavar y desinfectar el baño

Quizás la parte que más trabajo requiere para limpiar tras una fiesta sea el baño. Es de suma importancia desinfectar el lavamanos, el inodoro, la grifería y demás accesorios, así como también cambiar las toallas.