Las rabas saludables son posibles: la receta definitiva de este manjar sin freír ni usar harinas

Son ideales para compartir en una picada o para darse un gustito en cualquier momento. El paso a paso, aquí.

Cómo hacer rabas sin aceite ni harina.

Las rabas son uno de los platos más populares en la costa argentina, símbolo de reuniones familiares y hasta tardes de verano frente al mar o simplemente, dándose un gustito antes del plato principal. Su versión de receta tradicional, con harina, huevo y aceite, puede ser pesada y poco recomendable, pero existe otra versión mucho más sana.

Estamos hablando de otra receta ideal, con resultado igual de crocante y sabroso, pero sin usar harina ni frituras. Se trata de una alternativa simple, rápida y mucho más amigable con tu cuerpo.

Rabas caseras sin aceite Foto: Recetas alicante

Cabe destacar que el calamar es una fuente excelente de proteína magra, bajo en grasas y rico en minerales como fósforo, zinc y selenio. Además, contiene omega-3, beneficioso para la salud cardiovascular y cerebral, y es por eso que se debe reducir el contenido calórico y graso en el plato: para aprovechar todo su potencial.

Receta de rabas saludables sin harina ni aceite

Ingredientes:

500 g de tubos de calamar (limpios)

1 jugo de limón

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado

Sal y pimienta a gusto

Rocío vegetal (opcional)

Limón en gajos para acompañar

2 cucharadas de pan rallado integral o avena procesada (opcional y en mínima cantidad)

Especias a gusto: orégano, curry, tomillo

Paso a paso:

Cortar los tubos de calamar en anillos (de unos 1 a 2 cm de ancho). Lavar y secar bien con papel de cocina. Marinar los calamares en jugo de limón, sal, pimienta, ajo y pimentón. Dejar reposar 15-30 minutos.

Si querés más textura, pasá los anillos por pan rallado integral o avena condimentada (muy poca cantidad, solo para dar crocancia).

Rabas caseras sin aceite Foto: Recetas alicante

En horno precalentado a 200 °C durante 15-20 minutos, dándolos vuelta a la mitad del tiempo. En el caso de querer hacerlo en la airfryer, deberás cocinarlos por 10-12 minutos a 200 °C, hasta que estén doradas y crujientes.

Serví con gajos de limón, ensalada fresca o una salsa casera de yogur con mostaza o limón.