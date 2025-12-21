Pan dulce de masa madre para Navidad: cómo hacerlo y sorprender a los invitados en las fiestas de fin de año

La masa madre se empezó a utilizar mucho más este último tiempo ya que las personas comenzaron a elegir comidas más saludables y caseras. Una gran oportunidad para implementar en estas fiestas.

Pan dulce, Navidad. Foto: Unsplash.

La masa madre se volvió tendencia ya que las personas comenzaron a optar por una alimentación más sana y por una elaboración de platos más artesanales. Ahora, en el mes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las búsquedas como “receta de pan dulce de masa madre” empezaron a viralizarse.

Si bien hacer este tipo de pan dulce es un proceso que requiere de mucho tiempo y concentración en el paso a paso, el resultado final es increíblemente delicioso, innovador y lleno de sabor. A continuación, te presentamos una receta fácil para cocinar el pan dulce de masa madre.

Ingredientes para el pan dulce de masa madre

Para el prefermento (alimentar la masa madre)

50 g de masa madre activa (alimentada unas horas antes, con burbujas y duplicada en volumen).

(alimentada unas horas antes, con burbujas y duplicada en volumen). 50 g de harina de trigo.

de trigo. 50 g de agua.

Pan dulce. Foto: Pexels.

Para la masa principal

500 g de harina de trigo.

de trigo. 100 g de azúcar.

10 g de sal.

3 huevos grandes (a temperatura ambiente).

(a temperatura ambiente). 120 ml de leche (a temperatura ambiente).

(a temperatura ambiente). 100 g de manteca (a temperatura ambiente, cortada en pedazos pequeños).

(a temperatura ambiente, cortada en pedazos pequeños). 1 cucharita de extracto de vainilla.

1 cucharita de ralladura de naranja y/o limón.

150 g de frutas confitadas, pasas, nueces o chips de chocolate (a gusto).

Parte final

1 huevo batido (para barnizar).

(para barnizar). Azúcar blanca (opcional, para decorar).

Paso a paso para realizar el pan dulce de masa madre

1. Preparar el prefermento

Mezclar la masa madre activa con el agua y la harina. Dejar reposar a temperatura ambiente de 4 a 6 horas, o hasta que esté esponjosa y con burbujas.

2. Hacer la masa principal

En un bowl unir la harina, el azúcar y la sal.

Agregar los huevos, la leche, la vainilla y el prefermento. Mezclar hasta integrar bien todos los ingredientes.

Amasar durante unos 10-15 minutos (a mano o con batidora) hasta lograr una masa elástica.

Incorporar la manteca poco a poco, amasando bien hasta que se integre por completo. La masa será suave y ligeramente pegajosa, pero no debe quedar muy húmeda.

Agregar las frutas confitadas, nueces, o los chips de chocolate, y mezclar hasta que estén distribuidos de manera uniforme.

Pan dulce. Foto: Pexels.

3. Primera fermentación

Formar una bola con la masa y colocarla en un bowl ligeramente engrasado. Cubrir con un repasador húmedo o film.

Dejar reposar entre 6-8 horas, o hasta que duplique su tamaño. (El tiempo depende de la temperatura ambiente de la cocina).

4. Formar y segunda fermentación

Desgasificar la masa ligeramente y formar un pan.

Colocar la masa en un molde engrasado o sobre una bandeja con papel para hornear.

Cubrir y dejar fermentar por 4-6 horas más, hasta que vuelva a duplicar su tamaño.

5. Horneado

Precalentar el horno a 180°C.

Pincelar la superficie del pan con el huevo batido y, si se desea, espolvorear el azúcar blanca encima.

Hornear durante 30-40 minutos, o hasta que esté dorado y suene hueco al golpear suavemente la base.

6. Enfriar y comer

Dejar enfriar el pan dulce antes de cortarlo y ¡listo para disfrutarlo con un café o té!