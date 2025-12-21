Pan dulce de masa madre para Navidad: cómo hacerlo y sorprender a los invitados en las fiestas de fin de año
La masa madre se empezó a utilizar mucho más este último tiempo ya que las personas comenzaron a elegir comidas más saludables y caseras. Una gran oportunidad para implementar en estas fiestas.
La masa madre se volvió tendencia ya que las personas comenzaron a optar por una alimentación más sana y por una elaboración de platos más artesanales. Ahora, en el mes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las búsquedas como “receta de pan dulce de masa madre” empezaron a viralizarse.
Si bien hacer este tipo de pan dulce es un proceso que requiere de mucho tiempo y concentración en el paso a paso, el resultado final es increíblemente delicioso, innovador y lleno de sabor. A continuación, te presentamos una receta fácil para cocinar el pan dulce de masa madre.
Ingredientes para el pan dulce de masa madre
Para el prefermento (alimentar la masa madre)
- 50 g de masa madre activa (alimentada unas horas antes, con burbujas y duplicada en volumen).
- 50 g de harina de trigo.
- 50 g de agua.
Para la masa principal
- 500 g de harina de trigo.
- 100 g de azúcar.
- 10 g de sal.
- 3 huevos grandes (a temperatura ambiente).
- 120 ml de leche (a temperatura ambiente).
- 100 g de manteca (a temperatura ambiente, cortada en pedazos pequeños).
- 1 cucharita de extracto de vainilla.
- 1 cucharita de ralladura de naranja y/o limón.
- 150 g de frutas confitadas, pasas, nueces o chips de chocolate (a gusto).
Parte final
- 1 huevo batido (para barnizar).
- Azúcar blanca (opcional, para decorar).
Paso a paso para realizar el pan dulce de masa madre
1. Preparar el prefermento
Mezclar la masa madre activa con el agua y la harina. Dejar reposar a temperatura ambiente de 4 a 6 horas, o hasta que esté esponjosa y con burbujas.
2. Hacer la masa principal
En un bowl unir la harina, el azúcar y la sal.
Agregar los huevos, la leche, la vainilla y el prefermento. Mezclar hasta integrar bien todos los ingredientes.
Amasar durante unos 10-15 minutos (a mano o con batidora) hasta lograr una masa elástica.
Incorporar la manteca poco a poco, amasando bien hasta que se integre por completo. La masa será suave y ligeramente pegajosa, pero no debe quedar muy húmeda.
Agregar las frutas confitadas, nueces, o los chips de chocolate, y mezclar hasta que estén distribuidos de manera uniforme.
3. Primera fermentación
Formar una bola con la masa y colocarla en un bowl ligeramente engrasado. Cubrir con un repasador húmedo o film.
Dejar reposar entre 6-8 horas, o hasta que duplique su tamaño. (El tiempo depende de la temperatura ambiente de la cocina).
4. Formar y segunda fermentación
Desgasificar la masa ligeramente y formar un pan.
Colocar la masa en un molde engrasado o sobre una bandeja con papel para hornear.
Cubrir y dejar fermentar por 4-6 horas más, hasta que vuelva a duplicar su tamaño.
5. Horneado
Precalentar el horno a 180°C.
Pincelar la superficie del pan con el huevo batido y, si se desea, espolvorear el azúcar blanca encima.
Hornear durante 30-40 minutos, o hasta que esté dorado y suene hueco al golpear suavemente la base.
6. Enfriar y comer
Dejar enfriar el pan dulce antes de cortarlo y ¡listo para disfrutarlo con un café o té!