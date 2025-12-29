Adiós a los tonos clásicos: así son los looks que marcarán tendencia en Año Nuevo

Se trata de un cambio rotundo para los outfits de fin de año, pero sin dejar de lado la comodidad y la elegancia.

La camisa de lino no va más. Foto: rawpixel.com / Chanikarn Thongsupa

La camisa blanca de lino predominó los looks de Año Nuevo durante varias temporadas, pero este 2025 comenzó a perder protagonismo. La moda dio un giro completamente distinto y marcó un gran cambio: la camisa floreada es la nueva protagonista de los placares y del brindis de fin de año. Este tipo de estampas se convirtió en la nueva favorita de quienes buscan un look sofisticado y cómodo.

Los looks con colores neutros pasan a un segundo plano y las estampas volvieron a ponerse en juego. Con flores de todo tipo de tamaño, estampados vibrantes, tonos intensos y una estética que va para cualquier ocasión de verano, estas prendas son las que predominarán los outfits de Año Nuevo.

Las camisas floreadas son la nueva tendencia 2025. Foto: Freepik

La camisa floreada o con estampas similares es la elegida para estas fiestas de fin de año porque aporta elegancia, autenticidad y frescura, y funciona tanto como para un asado como para una ocasión más formal.

Además, este tipo de look es versátil, ya que queda bien con pantalones de lino, jeans, bermudas y hasta con joggers de vestir. Y se puede acompañar con zapatillas, sandalias o hasta con alpargatas, según la ocasión.

Las camisas con estampas son versátiles y fáciles de combinar. Foto: Freepik

El nuevo color para recibir el Año Nuevo: el tono perfecto para salir de lo clásico y sorprender en la mesa familiar

Con la llegada del Año Nuevo, aparecen también nuevas tendencias a la hora de decorar el hogar y en especial la mesa. Esta vez, el dorado pierde importancia para recibir el 2026, por lo que se impone otro tono que dará qué hablar entre los comensales.

El blanco perlado es el elegido para estas fiestas que ya aporta elegancia y versatilidad, convirtiéndose en el favorito de quienes buscan recibir el año con nuevos aires y un toque moderno.

Este color, además de aportar brillo, también refleja luz, provocando que los espacios se vean más amplios.

Año Nuevo. Foto: Unsplash.

El blanco, el elegido para Año Nuevo 2026: cómo incorporarlo a la mesa