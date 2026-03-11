Sin gastar grandes fortunas y con resultados de salón: cómo hacer un baño de crema con sólo 3 ingredientes básicos para tu pelo
Este tratamiento natural se prepara con ingredientes simples y puede ayudar a recuperar el cabello seco o dañado.
Tener pelo suave, hidratado y brilloso no siempre requiere de tratamientos costosos en peluquería, ni de gastar grandes fortunas. Sólo con combinar algunos ingredientes simples que ya tenemos en casa, es posible preparar un baño de crema casero, que ayude a reparar el cabello seco o dañado sin gastar de más.
Este tratamiento casero es ideal para quienes sufren de frizz, puntas abiertas o falta de brillo, ya que aportan hidratación y los nutrientes que el cabello necesita para estar sano y fuerte. Además de económica, esta crema casera puede hacerse en pocos minutos y sin necesidad de usar productos de salón.
Paso a paso: cómo hacer un baño de crema casero y seguro para el cabello
Para preparar este tratamiento capilar solo necesitás tres ingredientes básicos:
- 1 palta madura
- 1 cucharada de aceite de coco o de oliva
- 1 cucharada de miel
Preparación
Triturá la palta hasta formar una pasta suave y luego agregá el aceite de coco o de oliva y la miel. Mezclá bien hasta lograr una crema homogénea. Aplicá la preparación sobre el cabello húmedo, enfocándote principalmente en medios y puntas. Dejá actuar entre 15 y 20 minutos y luego enjuagá con agua tibia para poder lavarlo con shampoo y acondicionador.
Por qué este baño de crema ayuda al cabello
La palta aporta aceites naturales y vitaminas que ayudan a nutrir el pelo, mientras que el aceite de coco o de oliva contribuye a hidratar y mejorar la suavidad. Por su parte, la miel funciona como un humectante natural que ayuda a mantener la hidratación y el brillo.
La combinación de estos ingredientes puede ayudar a reducir el frizz, mejorar la textura del cabello y devolverle vitalidad. Para mantener el cabello hidratado y saludable, se recomienda realizar este baño de crema una vez por semana.
Si el pelo está muy seco o dañado por tinturas, planchitas o secador, el tratamiento puede repetirse cada 5 a 7 días para potenciar los resultados y recuperar la hidratación.