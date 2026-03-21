Cuidado de la piel, belleza, skincare. Foto: Pexels.

Con la llegada del otoño, disminuye la humedad ambiental y la piel empieza a mostrar señales: sequedad, tirantez, opacidad e incluso mayor sensibilidad porque el clima frío altera la barrera cutánea y favorece la pérdida de hidratación. Por este motivo, cosmiatras y dermatólogos coinciden en que el otoño es un momento clave para ajustar la rutina de skincare y prevenir problemas más intensos durante el invierno.

Rutina de skincare. Foto: Freepik.

Estas rutinas deben ser adecuadas al descenso de temperatura, el viento e incluso a la calefacción de los ambientes, ya que estos factores suelen debilitar la función protectora de la piel. Además, la exposición solar sigue presente, aunque menos intensa, por lo que el cuidado no debe relajarse. En este mismo sentido, la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) recomienda adaptar la rutina según los cambios del clima y reforzar la hidratación y protección de la piel.

8 consejos para adaptar tu rutina de skincare

Los dermatólogos asociados a la SAD insisten en que, ante los cambios de temperatura, la estación del año y la salud de cada piel, es necesario readaptar la rutina de skincare para lograr resultados óptimos. En este sentido, hay ocho tips fundamentales a tener en cuenta.

Elegir limpiadores más suaves

Es recomendable dejar de lado los productos muy agresivos o astringentes y optar por limpiadores hidratantes que no alteren la barrera natural.

Cómo utilizar correctamente el retinol Foto: Freepik

Aumentar la hidratación

Las cremas livianas del verano pueden no ser suficientes. En otoño conviene usar fórmulas más nutritivas con ingredientes humectantes.

Incorporar activos clave

Algunos ingredientes recomendados por dermatólogos son el ácido hialurónico, las ceramidas y la glicerina, que ayudan a retener la humedad.

No abandonar el protector solar

Aunque el sol no se sienta tan fuerte, la radiación UV sigue afectando la piel. El uso diario de protector es fundamental.

Exfoliar con moderación

La exfoliación ayuda a renovar la piel, pero en esta época debe hacerse con menos frecuencia para evitar irritaciones.

Cómo cuidar la piel en otoño Foto: Pinterest

Sumar antioxidantes

La vitamina C es una buena aliada para combatir el daño ambiental y mantener la luminosidad.

Cuidar zonas sensibles

Labios, manos y contorno de ojos suelen resecarse más rápido. Requieren productos específicos y mayor atención.

Evitar el agua muy caliente

Aunque resulte tentador, puede resecar aún más la piel. Lo ideal es usar agua tibia en la limpieza diaria.

Por otro lado, durante esta estación, los dermatólogos recomiendan priorizar ingredientes que reparen y fortalezcan la piel. Entre los más elegidos se encuentran el ácido hialurónico, que hidrata en profundidad, la ceramidas, que ayuda a retener humedad, el retinol, que sirve para atenuar líneas de expresión y la vitamina C, que aporta luminosidad y protege la piel.

Adaptar la rutina de skincare en otoño no implica cambios drásticos, sino ajustes inteligentes. Con pequeños cuidados, es posible mantener la piel saludable, hidratada y preparada para el invierno.