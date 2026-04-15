Accesorios con perlas: la moda del otoño Foto: Pinterest

En la temporada del otoño 2026 hay algo que no puede faltar: los accesorios que no pasan de moda. Por eso, las perlas vuelven a ponerse en el centro de la escena como un clásico reversionado de las películas de Hollywood.

Gracias a su versatilidad, este accesorio icónico se reinventa y se posiciona como uno de los grandes protagonistas de la moda. Lejos de su imagen tradicional asociada a estilos formales o clásicos, hoy las perlas se adaptan a looks urbanos, minimalistas e incluso deportivos.

Accesorios con perlas: la moda del otoño Foto: Pinterest

La clave está en la versatilidad: pueden elevar un outfit básico o convertirse en el centro de atención en combinaciones más jugadas. De hecho, firmas de lujo como Chanel y Dior volvieron a marcar el camino de las perlas en las pasarelas europeas, poniéndolas nuevamente en tendencia para este otoño-invierno.

Accesorios con perlas: un clásico que se reinventa para converters en el centro del outfit

En las nuevas colecciones, las perlas se presentan en formatos muy distintos a los tradicionales collares delicados. Ahora se ven en versiones oversized, irregulares o combinadas con materiales como cuero, acero o textiles.

Esta reinterpretación permite incorporarlas a estilos más relajados y modernos. Desde chokers hasta aros llamativos o pulseras mixtas, las opciones son prácticamente infinitas.

Accesorios con perlas: la moda del otoño Foto: Pinterest

Una de las claves de la tendencia es romper con lo esperado. Ya no se trata solo de looks elegantes: las perlas se integran con jeans, remeras básicas o incluso prendas deportivas.

Por ejemplo, un collar de perlas puede transformar un outfit simple en uno sofisticado sin esfuerzo. También se pueden combinar con cadenas metálicas para lograr un contraste más actual.

Accesorios con perlas: la moda del otoño Foto: Pinterest

Otra opción es apostar por accesorios en el pelo, carteras o incluso detalles en la ropa, donde las perlas aparecen como aplicaciones que suman textura y brillo. Además, su tono neutro convierte a collares y aros en piezas fáciles de combinar con distintos colores y estilos, lo que las posiciona como un must have versátil e infaltable para este otoño.