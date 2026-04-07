Look de invierno, outfit para el frío. Foto: Freepik

Ya comenzaron los primeros días fríos del otoño y poco a poco se acerca el invierno. Y aunque antes los abrigos cortos que dejaban ver piel eran lo que estaba de moda, ahora serán reemplazados por los cortes oversize, que se posicionarán como las grandes estrellas de esta temporada 2026.

Se trata de prendas versátiles con un diseño amplio y estructurado, que no solamente ofrecen calidez, sino que también le dan ese toque urbano a cualquier outfit, ya sea de noche o de día. Esta tendencia es ideal para todo tipo de abrigo: desde camperas de cuero hasta con tela de peluche e incluso blazers.

Moda tendencia 2026. Foto: Freepik.

Además, una gran capacidad del oversize es que puede convertirse en el aliado perfecto para elevar el look de forma espontánea, desestructurada y, sobre todo, muy chic. Basta con saber combinar los tejidos y colores para brindar nuevas texturas con tonos neutros como el beige, el gris y el negro o incluso ser más atrevida y optar por un verde oliva, azul marino o rosado.

Tres looks oversize para el invierno: lo que tenés que saber

Si bien este tipo de estilo es bastante fácil de combinar, es posible crear tres looks que pueden funcionar tanto de día como de noche y ser el centro de atención, llevándote todas las miradas, ya que estarás a la moda y sobre todo muy cómoda.

Look casual: con abrigo oversize y botas

Este look es desestructurado y sencillo. asta con usar un abrigo oversize de paño con colores neutros como el camel, gris y beige. El largo debe ser por encima de las rodillas o incluso hasta los tobillos, dependiendo del estilo que prefieras. Además, el suéter deberá ser de tonos claros o pastel para poder generar un contraste y un efecto mucho más relajado.

Looks oversize. Foto: Freepik.

Bonus track: no olvides usar este abrigo con pantalones de cuero o de tela ancha (como los pantalones tipo cargo o pantalones de lana) en colores oscuros, como negro o gris, y unas botas en negro o marrón.

Look relajado: con remera suelta y chaqueta de aviador

Una chaqueta de aviador oversize o abrigo tipo teddy (de felpa) en color marrón o beige es ideal para una merienda con amigas y una cita por la noche, ya que tiene un toque acogedor e informal. Podés combinarla con una blusa suelta en colores neutros o con algún logotipo grande para generar un contraste entre las telas.

Looks con chaqueta. Foto: Freepik

Además, completá tu outfit con un jean de pierna ancha o mom fit y, si preferís algo más cómodo, unos leggings gruesos también son una opción perfecta. Las botas tipo UGG o zapatillas deportivas gruesas elevarán el look para mantenerte cómoda y abrigada.

Look elegante: con abrigo de cuello alto y pantalones palazzo

Para este look necesitaremos un abrigo de lana oversize con cuello alto y en tonos neutros o negro para buscar un diseño relajado pero refinado.

Looks con pantalones palazzo. Foto: Freepik

El outfit deberá completarse con un pantalón palazzo negro o de pierna ancha en tonos oscuros con unas botas altas para darle un poco más de status a la pisada. Un plus: no olvides un sombrero fedora o bufanda de lana gruesa para un toque elegante y práctico.