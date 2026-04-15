Moda otoño-invierno 2026. Foto: Freepik.

Los primeros días de frío ya se hicieron presentes en Argentina y el abrigo se volvió la prenda indiscutible durante esos días, aunque a veces combinar todas las capas que usamos puede resultar difícil. Sin embargo, hay una regla de moda que llega para salvar la vida de muchos.

El “sándwich dressing” es la técnica que permite convertir los looks combinando todo: colores, texturas y todo tipo de proporciones. Esta tendencia fue implementada por estilistas y celebridades y es un buen truco para no dar mil vueltas al placard. En esta nueva moda no hay reglas, vale todo.

Moda otoño-invierno 2026. Foto: Freepik.

Cómo llevar la técnica Sandwich dressing

Como ya spoilea su nombre, se trata de ir sumando prendas como si fueras un sándwich. Como resultado, tendrás un outfit en capas, ideal para días de mucho frío. En primer lugar, hay que elegir un tono protagonista o género de base.

Luego, se debe agregar un tono que haga contraste, que puede estar en la falda, la camisa o el pantalón y, por último, hacer un ajuste de medidas. Por ejemplo, quienes completen el look con un tapado oversize deben elegir una remera al cuerpo o viceversa.

Moda otoño-invierno 2026. Foto: Freepik.