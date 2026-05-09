Las blusas boho regresan con fuerza y se imponen como una de las prendas clave del 2026. Foto: Pinterest.

La moda retro vuelve a dominar las calles y este 2026 una prenda emblemática de los años 70 se posiciona entre las favoritas de la temporada. Las blusas vintage de estilo boho regresan renovadas, adaptándose a looks urbanos y relajados que combinan comodidad, elegancia y un aire romántico cada vez más presente en las tendencias actuales.

Con mangas amplias, telas livianas, puntillas y bordados artesanales, estas prendas se convirtieron en el complemento ideal para usar con jeans rectos, pantalones baggy o polleras largas. El resultado es un outfit versátil que puede funcionar tanto para el día como para la noche, sin perder ese toque desenfadado característico de la estética setentosa.

Mangas amplias, bordados y telas livianas definen el estilo vintage que vuelve a marcar tendencia. Foto: Pinterest.

La tendencia boho que domina la moda este 2026

Después de varias temporadas marcadas por prendas minimalistas y estructuras rígidas, la moda comenzó a inclinarse nuevamente por siluetas más suaves y naturales. En ese contexto, las blusas boho reaparecieron como una de las opciones más buscadas para el otoño e invierno 2026.

La llamada “peasant top”, considerada la blusa bohemia clásica por excelencia, se destaca por su caída liviana, los detalles románticos y el movimiento que aporta al look. Además, logra elevar conjuntos simples sin necesidad de sumar demasiados accesorios.

El regreso de esta estética también está vinculado al auge de la moda vintage y a la búsqueda de prendas con personalidad propia. Los diseños inspirados en los años 70 aportan un estilo relajado, artesanal y menos estructurado que conecta con las nuevas preferencias de consumo y con una moda más atemporal.

La combinación con jeans y polleras convierte a esta prenda en una opción versátil para el día a día. Foto: Pinterest.

Cómo combinar las blusas vintage con jeans y polleras

Una de las claves del éxito de esta tendencia es su facilidad para adaptarse a prendas básicas del guardarropa. La combinación más elegida este año es la de blusa boho con jean recto o baggy, una mezcla que equilibra el romanticismo de la parte superior con el estilo urbano y relajado del denim.

Para quienes buscan un look más fiel a la estética setentosa, los jeans oxford o bootcut vuelven a ganar protagonismo. En estos casos, la recomendación es mantener el resto del outfit más limpio y simple, utilizando botas clásicas, sandalias minimalistas o accesorios discretos.

El estilo setentero se actualiza con nuevos tonos y detalles artesanales que dominan la temporada. Foto: Pinterest.

Las polleras largas y midi también aparecen como grandes aliadas de esta prenda. Los tonos neutros y las telas fluidas ayudan a construir estilismos cómodos, ideales para el uso diario y para distintas ocasiones.

Los detalles que convierten a estas blusas en un éxito

Las versiones más buscadas de este 2026 tienen elementos que remiten directamente a la moda artesanal y romántica de los años 70. Entre los detalles que marcan tendencia aparecen los lazos en el cuello, las mangas abullonadas, las puntillas, los bordados florales y las transparencias suaves.

La moda actual recupera siluetas relajadas y románticas inspiradas en décadas pasadas. Foto: Pinterest.

Además, las terminaciones manuales y los géneros livianos aportan textura y movimiento, dos características clave en la moda actual.

En cuanto a la paleta de colores, los tonos claros continúan liderando las preferencias. El blanco y el crudo siguen siendo clásicos infalibles, aunque esta temporada también crecieron los tonos tierra, chocolate, vainilla y celeste lavado, especialmente elegidos para looks otoñales.