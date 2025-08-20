El paraíso tropical más bello del mundo: ¿cuál es la mejor isla del planeta, a solo 3 horas de Miami?

Playas con arenas blancas, sol, agua turquesa. Delicias culinarias, tiendas de diseñadores, estas son algunas de las bellezas que ofrece el mejor destino turístico para visitar.

Una belleza que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo Foto: Unsplash

Existe una isla con todas las características de paradisíaca emplazada en el mar Caribe, lo que la hace un lugar especial para el descanso, vistas extraordinarias y todo lo que una persona puede imaginar sobre la belleza tropical.

Apenas con 22 kilómetros cuadrados, la isla alberga playas con arenas blancas, un clima ideal y aguas turquesas y cristalinas, dignas de este remanso en donde no hay forma de pasarlo mal.

Playas del Caribe Foto: Unsplash

La isla más hermosa del mundo: ¿cuál es?

A solo tres horas de distancia de Miami, este destino imponente es un lugar obligado a ser visitado se se desea disfrutar de todas las características propias de un paraíso tropical.

La revista Time Out publicó una lista con las islas más bonitas del mundo y destacó a San Bartolomé como la más bella. Está ubicada en el extremo norte de las Antillas Menores, una cadena de islas que rodean al mar Caribe y donde destacan sitios como San Martín (a 30 km al noroeste); Guadalupe (a 200 km al sur) y Martinica.

En coche, los visitantes pueden recorrer la completitud de esta isla en menos de una hora. Es un punto volcánico de 55 millones de años, en donde las colinas rocosas y las múltiples playas con arenas blancas se combinan con una belleza inusitada.

La belleza de las islas del Caribe Foto: Unsplash

Es un atolón de las Antillas Francesas. Cuenta con cabañas de estilo criollo, paisajes montañosos y 22 playas. Por supuesto, es uno de los lugares predilectos de visita para personas acaudaladas.

Además, San Bartolomé cuenta con tiendas exclusivas de marcas de diseñadores, una gastronomía ecléctica que hace una mixtura entre la cocina caribeña, japonesa y francesa, lo que le otorga al arte culinario un espacio ideal para el disfrute.

El top 10 de las mejores islas del mundo

Según la revista Time Out, estas serían las 10 islas más bellas del mundo: