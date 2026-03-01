La playa de Sudamérica con un mar de 7 colores que hipnotiza. Foto: Instagram @critical.nitio

El Caribe alberga algunas de las playas más espectaculares del mundo, y entre ellas hay una que destaca por un detalle único: su mar despliega hasta siete tonalidades distintas, que hipnotizan a quienes la visitan. Este fenómeno natural combina aguas cristalinas, fondos marinos variados y la incidencia del sol, y tiene una explicación detrás.

Se trata de la Isla de San Andrés, uno de los destinos más emblemáticos del Caribe colombiano, es conocida por su mar de siete colores, sus playas de arena blanca y su cultura vibrante, fruto de la mezcla de influencias inglesas, españolas, africanas y criollas.

Mar De Los 7 Colores, San Andrés, Colombia. Foto: Instagram @josecuellarg

¿Dónde queda San Andrés y por qué su mar tiene 7 colores?

San Andrés es una isla colombiana ubicada en el mar Caribe, frente a la costa de Centroamérica. Aunque pertenece a Colombia, está mucho más cerca de Nicaragua que del territorio continental colombiano. Forma parte del departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y es famosa por su mar de siete colores, sus playas y el turismo caribeño.

Las distintas tonalidades del agua se deben a la combinación de factores naturales:

Zonas poco profundas: azul turquesa.

Áreas con crecimiento de algas: azul verdoso.

Zonas rocosas: azul oscuro.

Partes profundas del mar: azul rey.

Áreas coralinas: lila.

Cercanía a la costa: translúcido o aguamarina, por la arena blanca y sedimentos calizos.

Mar De Los 7 Colores, San Andrés, Colombia. Foto: Instagram @critical.nitio

Cómo llegar al mar de 7 colores en San Andrés, Colombia

El famoso mar de 7 colores se encuentra cerca de Johnny Cay, también conocido como el Islote Sucre, dentro de un arrecife de coral que actúa como un rompeolas natural. Gracias a esta formación, el mar abierto no golpea directamente la costa, creando un espacio protegido donde se pueden apreciar distintas tonalidades del agua y una gran variedad de peces y flora marina.

Este destino atrae cada año a miles de turistas que quieren disfrutar de sus aguas cristalinas y multicolores. Allí se puede practicar snorkeling, para observar peces tropicales, estrellas de mar, algas y otras especies marinas, o recorrer la zona en moto acuática (jet ski) para quienes buscan aventura.

Mar De Los 7 Colores, San Andrés, Colombia. Foto: LATAM Airlines.

El mar de 7 colores forma parte de la Reserva de Biosfera Seaflower, declarada por la UNESCO en el año 2000. Esta reserva es fundamental para el equilibrio del ecosistema del Caribe, ya que sus arrecifes coralinos protegen la isla de San Andrés y albergan más de 2.300 especies de flora y fauna marina, muchas de ellas aún en estudio..

Cuándo es el mejor momento para ver el “mar de 7 colores”

La intensidad de los colores también depende de la hora del día y la ubicación. Al amanecer o al atardecer, las aguas pueden mostrar tonos rosados, naranjas o púrpuras que se mezclan con el azul del mar, creando un espectáculo natural que cambia minuto a minuto.

Mar De Los 7 Colores, San Andrés, Colombia. Foto: LATAM Airlines.

Mejor época para viajar a San Andrés

San Andrés goza de clima cálido durante todo el año, pero la temporada seca, que va de diciembre a abril, es ideal para disfrutar del mar y de las actividades al aire libre. Durante estos meses, las lluvias son mínimas, los días son soleados y las aguas del Caribe lucen más cristalinas, perfectas para el snorkeling, buceo y paseos en bote.