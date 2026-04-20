Icacos, la playa escondida y virgen de Puerto Rico que fue elegida entre las 8 mejores del mundo. Foto: myguidepuertorico

En tiempos donde las playas paradisíacas suelen estar colmadas de turistas, un rincón del Caribe logró destacarse por ofrecer exactamente lo contrario. La isla de Icacos, en Puerto Rico, fue seleccionada por los editores de la ‘BBC’ como uno de los ocho mejores destinos de playa del mundo, gracias a su estado prácticamente virgen y su experiencia única.

Icacos, en Puerto Rico: una de las mejores playas del mundo según la BBC

La isla de Icacos es el ejemplo perfecto de playa ideal: aguas turquesas, arena blanca y un entorno completamente natural, sin infraestructura ni intervención urbana. Este pequeño paraíso deshabitado ofrece una experiencia distinta a la de otros destinos del Caribe, más desarrollados y concurridos.

La isla de Icacos ofrece una experiencia distinta a la de otros destinos del Caribe. Foto: myguidepuertorico

A diferencia de lugares populares como Culebra o Vieques, Icacos se mantiene como un refugio intacto. Su cercanía con la isla principal de Puerto Rico permite acceder fácilmente, pero sin perder esa sensación de aislamiento total que la convierte en una joya escondida.

¿Cómo llegar a Icacos desde Fajardo y qué tener en cuenta?

El acceso a Icacos es sencillo pero forma parte de la experiencia. Desde Fajardo parten embarcaciones que, en apenas 20 minutos, trasladan a los visitantes hasta la isla. Una vez allí, comienza una estadía que remite a la vida de un “Robinson Crusoe”: no hay baños, bares, restaurantes ni sombra natural.

La estadía en la isla de Icacos, en Puerto Rico, suele durar alrededor de cuatro horas. Foto: Wikipedia

Por eso, es fundamental ir preparado. Llevar agua, comida, protector solar y algún tipo de refugio portátil es clave para disfrutar del lugar sin inconvenientes. La estadía suele durar alrededor de cuatro horas, hasta que las embarcaciones regresan para recoger a los visitantes.

El silencio, la ausencia de multitudes y el contacto directo con la naturaleza convierten la experiencia en algo difícil de replicar en otros destinos turísticos.

Icacos: una experiencia de playa virgen en el Caribe

Más allá de sus condiciones rústicas, Icacos ofrece algo cada vez más valorado por los viajeros: autenticidad. La posibilidad de pasar un día entero en una playa sin intervenciones humanas, rodeado únicamente por el mar y el cielo, es lo que la posiciona entre los mejores destinos del mundo.

La isla de Icacos ofrece algo cada vez más valorado por los viajeros: autenticidad. Foto: Unsplash

De esta manera, el reconocimiento mundial de la ‘BBC’ no hace más que confirmar lo que muchos viajeros ya saben: Icacos es uno de esos lugares que todavía conservan la esencia pura del Caribe.

Cinco curiosidades sobre Icacos, uno los destinos de playa más lindos del mundo