La “isla inútil” del Caribe que fue despreciada por no tener oro. Foto: Unsplash.

Durante siglos, fue descartada por los colonizadores como un territorio sin valor. No tenía oro, o al menos eso creían, ni grandes recursos que despertaran interés. Por eso, recibió un nombre que parecía condenarla para siempre: “isla inútil”. Esa isla era Aruba. Con el tiempo, esa etiqueta quedó completamente desmentida.

Mucho antes de esa mirada europea, había sido habitada por los Caiquetíos, un pueblo indígena de origen arawak proveniente del norte de Venezuela. Su presencia dejó una marca cultural que todavía hoy forma parte de la identidad local.

Aruba, la “isla inútil” del Caribe que fue despreciada por no tener oro. Foto: Instagram @arubabonbini

Por qué fue considerada una “isla inútil” en la época colonial

A fines del siglo XV, tras la llegada de los españoles liderados por Alonso de Ojeda, el territorio fue incorporado a la Corona. Sin embargo, al no encontrar riquezas inmediatas, quedó relegado a un rol secundario, vinculado principalmente a la cría de ganado. Esa falta de interés inicial fue la que le dio el apodo que la acompañaría durante años, aunque la historia estaba lejos de terminar ahí.

El giro inesperado: del olvido al descubrimiento de recursos

Décadas más tarde, la realidad empezó a cambiar. En 1824, se descubrieron yacimientos de oro, lo que impulsó una etapa de explotación minera que transformó la economía local.

Aruba. Foto: Instagram @arubabonbini

A principios del siglo XX, un nuevo impulso llegó con la instalación de una refinería de petróleo, que convirtió al territorio en un punto estratégico, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvo un rol clave en el abastecimiento de combustible.

De territorio olvidado a destino turístico internacional

Tras el cierre de la refinería en los años 80, el lugar enfrentó un nuevo desafío. Pero, lejos de quedar en el pasado, encontró una nueva oportunidad: el turismo. A partir de los años 90, comenzó un fuerte desarrollo con la llegada de hoteles, resorts y servicios, impulsado por su clima seco, sus playas y una ubicación privilegiada fuera del cinturón de huracanes.

Aruba, de territorio olvidado a destino turístico internacional. Foto: Instagram @arubabonbini

En la actualidad, esa antigua “isla inútil” es conocida como la “One Happy Island” y se consolidó como uno de los destinos más elegidos del Caribe. Su historia, atravesada por cambios, descubrimientos y resiliencia, explica cómo pasó de ser un territorio ignorado a convertirse en un lugar donde se combinan playas paradisíacas, cultura diversa y paisajes únicos.