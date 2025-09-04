Una calle de Buenos Aires fue elegida como visita obligada en un prestigioso ranking internacional: de cuál se trata

Una vez más, una conocida revista de viajes incluyó un rincón emblemático porteño en su ranking. La joyita que no hay que dejar de conocer.

Obelisco de Buenos Aires

Argentina es uno de los lugares mejor rankeados del mundo gracias al turismo y la cultura que emanan cada una de sus provincias. La gran sorpresa, es que gracias a un ranking mundial, Buenos Aires se posicionó en el primer puesto de uno de los destinos turísticos más reconocidos del planeta por una calle en particular.

En este sentido, la reconocida revista española Viajar incluyó a un rincón emblemático de la ciudad en su ranking de las 10 calles del mundo que hay que recorrer al menos una vez en la vida. Este lugar, sin dudas, es Caminito, el colorido pasaje ubicado en el barrio de La Boca, bien conocido por su arte urbano, sus casas de chapa pintadas de colores intensos y su ambiente vibrante, lleno de tango, historia y cultura popular.

Caminito

Según la publicación europea, Caminito fue seleccionado por la energía única que transmite y la experiencia sensorial que ofrece a quienes lo visitan: cultura porteña, mucha historia y un sinfín de cosas para ver. La revista adjetivó a este rincón de la Ciudad como un lugar que “te levanta el ánimo”: “La energía que se respira en este lugar es única en todo el mundo y en él podrás disfrutar de los diferentes puestos que lo rodean”.

Caminito no solo es un clásico de Buenos Aires, sino también un símbolo de identidad argentina. Su estilo bohemio, los conventillos típicos, los artistas callejeros y los bailarines de tango convierten cada paseo por allí en una postal viviente de la cultura porteña. Es, sin dudas, un sitio donde se mezclan arte, historia y emoción y un paso obligado para turistas y locales que quieren pasar una tarde distinta a tan sólo 10 minutos del centro de la Ciudad.

Caminito es uno de los lugares recomendados en la Ciudad de Buenos Aires.

Las 10 calles más recomendadas del mundo, según Viajar

Este es el listado completo publicado por la revista: