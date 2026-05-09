La segunda ciudad más ventosa del mundo es argentina Foto: Instagram @fedegonzalezfotografia

Cuando se habla de “ciudades ventosas”, muchas miradas se van directo a la Patagonia. Pero el dato que sorprendió incluso a quienes viven en el sur es que Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, fue señalada como la segunda ciudad más ventosa del mundo en un ranking atribuido a un estudio de la Base de la Fuerza Aérea de Nellis (EE. UU.).

Vientos diarios de 50 km/h: así es el clima en Río Gallegos, la segunda ciudad más ventosa del mundo

Según esa medición divulgada por medios argentinos, la ciudad registraría vientos diarios cercanos a los 50 km/h (tomados como velocidad “estable” promedio) y, además, se describen ráfagas frecuentes que pueden alcanzar 100 km/h.

Vientos diarios de 50 km/h: así es el clima en Río Gallegos Foto: Wikipedia

Ahora bien, un punto clave para entender por qué existen números distintos en distintas fuentes: “viento” puede medirse como promedio anual, promedio diario, velocidad sostenida o ráfaga, y cada ranking elige una regla. Por ejemplo, otra lista internacional de “ciudades más ventosas” coloca a Río Gallegos en el puesto 2, pero habla de un promedio anual en torno a 24–25 km/h (otra metodología y otro indicador).

En la vida real, lo que se siente en la calle es menos una cifra y más una rutina: abrigo cortaviento, capucha, calzado firme y bolsos cruzados para que nada “salga volando”. Y ese viento también cambia la experiencia térmica: Río Gallegos tiene un clima semiárido templado y, aunque los promedios pueden marcar alrededor de 5 °C de día y -2 °C de noche en invierno, la sensación térmica suele caer por el efecto combinado de aire frío y ráfagas.

Además, a diferencia de otras ciudades patagónicas, Río Gallegos está frente al Mar Argentino, lo que contribuye a un escenario donde el viento se potencia y se vuelve protagonista del paisaje urbano.

El podio lo lidera Wellington, capital de Nueva Zelanda

Si Río Gallegos es el “segundo capítulo” de esta historia, el primero lleva acento oceánico: Wellington, capital de Nueva Zelanda, encabeza el ranking citado por medios argentinos y aparece también como #1 en listados internacionales de divulgación.

En esa misma referencia, Wellington se destaca por tener 173 días al año con vientos superiores a 60 km/h, y 72 jornadas en las que superaría los 74 km/h, con ráfagas que pueden llegar a 100 km/h.

Río Gallegos Foto: Wikipedia

¿La explicación más repetida? Wellington está junto al Cook Strait (Estrecho de Cook), una especie de “embudo” natural que canaliza los vientos; además, la ciudad se ubica en latitudes asociadas a los “Roaring Forties” (los fuertes vientos del oeste del hemisferio sur).

Top 10: estas son las ciudades más ventosas del mundo

Más allá de cómo mida cada ranking, hay coincidencias llamativas: predominan costas abiertas, pasos oceánicos, llanuras y latitudes australes. En el listado de 10 ciudades que replicaron medios argentinos, el ranking queda así: