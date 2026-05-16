Laguna de Lobos Foto: tripadvisor

¿Buscás una salida de pesca en Buenos Aires que sea fácil, familiar y cómoda incluso en días frescos? Hay un lugar que combina lo que pocas lagunas ofrecen juntas: muelles iluminados, servicios completos, opciones para comer bajo techo y hasta duchas con agua caliente para que el frío no te arruine el plan. Hablamos de la Laguna de Lobos, con base en el Camping del Club de Pesca Lobos, uno de los puntos más equipados para pasar el día o quedarse a dormir.

En una escapada así, el secreto no es “sufrir la intemperie”: es tener un lugar donde la familia esté cómoda, los chicos se entretengan y vos puedas pescar sin estar pensando en la temperatura. Y eso es justamente lo que hace que Lobos destaque.

Dónde queda la Laguna de Lobos y por qué es tan práctica

La Laguna de Lobos está en la provincia de Buenos Aires y es un clásico para salidas cortas desde el AMBA por su acceso sencillo. En mapas figura como “Laguna de Lobos, Provincia de Buenos Aires, Argentina”, con coordenadas aproximadas -35.2826, -59.1192.

Para una experiencia “sin estrés”, el punto recomendado es el Camping del Club de Pesca Lobos, ubicado sobre la laguna (zona Villa Logüercio). Allí el predio tiene acceso directo al agua y concentra la infraestructura que hace la diferencia en días fríos.

Los 3 mejores lugares para pescar en familia

1) El muelle grande iluminado, ideal si vas temprano o te quedás hasta la tarde

El predio cuenta con tres muelles y se destaca un muelle grande de concreto con iluminación, un golazo cuando el día está nublado o querés estirar la jornada sin apurarte.

2) Los muelles de madera, más tranquilos y “amigables” para chicos

Además del muelle principal, hay dos muelles de madera que suelen ser una opción más calma para ir con niños, porque permiten organizarse con menos movimiento alrededor.

Laguna de Lobos. Foto: Municipalidad de Lobos.

3) La costa arbolada dentro del camping, reparo natural + comodidad

El camping tiene frondosa arboleda, mesas y bancos, y sectores para pasar el día. Cuando refresca, ese reparo natural ayuda muchísimo a estar más abrigados y a que el plan sea disfrutable.

Por qué en Lobos “no te preocupás del frío”: servicios que cambian la salida

Acá está el diferencial real para una salida familiar: en lugar de depender solo del clima, contás con infraestructura pensada para quedarse cómodo.

Duchas con agua caliente (clave si te mojás, si hay rocío o si los chicos corren todo el día).

Electricidad , agua potable y piletas de lavado: más confort para mate, comida y organización.

Restaurante y proveeduría dentro del predio: si baja la temperatura, podés cortar a merendar/comer sin salir a buscar nada.

Opciones de alojamiento (cabañas/alternativas según disponibilidad del complejo): si querés dormir y pescar al día siguiente sin madrugar en ruta.

Qué pescar y cuándo conviene ir

En Buenos Aires, la pesca de pejerrey suele tener su mejor ventana con el frío: medios especializados remarcan que desde mayo hasta fines de agosto es una de las épocas más rendidoras.

Laguna de Lobos. Foto: Tripadvisor.

Y un punto importante para evitar multas o malos momentos: la Provincia informa que la veda de pejerrey rige del 1/9 al 30/11 (con pesca recreativa habilitada solo ciertos días y con límites de piezas).

Además, es obligatorio contar con licencia de pesca deportiva: incluso se especifica que menores de 14 años deben tramitarla y es gratuita, y que hay condiciones especiales para jubilados.

Qué hacer además de pescar: plan familiar completo

Una salida a la laguna funciona mejor cuando no todo depende del pique. En el Club de Pesca Lobos podés armar un itinerario simple: