El único barrio de CABA donde las calles tienen nombres de mujeres:

Puerto Madero, CABA. Foto: Ciudad de Buenos Aires.

En una ciudad donde la mayoría de las calles homenajean a próceres, militares o figuras históricas masculinas, hay un barrio porteño que se destaca por una particularidad única: gran parte de sus calles llevan nombres de mujeres. Se trata de Puerto Madero, uno de los sectores más modernos y exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires.

Quienes recorren sus avenidas y diques suelen encontrarse con nombres como Juana Manso, Azucena Villaflor, Aimé Painé, Olga Cossettini, Mariquita Sánchez de Thompson o Lola Mora, entre muchas otras figuras femeninas que dejaron huella en la historia argentina.

Puerto Madero, el barrio porteño que homenajea a mujeres destacadas

La decisión de nombrar las calles de Puerto Madero con nombres de mujeres surgió en la década de 1990, cuando comenzó el proceso de urbanización y transformación de la antigua zona portuaria.

En ese momento, el Concejo Deliberante porteño aprobó una ordenanza que establecía que las nuevas calles del barrio debían homenajear exclusivamente a mujeres relevantes de la historia, la cultura, la educación, la política, los derechos humanos y las artes.

Puerto Madero, el barrio porteño que homenajea a mujeres destacadas.

La medida buscó equilibrar una desigualdad histórica dentro del mapa urbano de Buenos Aires, donde durante décadas predominó la presencia masculina en la nomenclatura de calles y avenidas.

Actualmente, Puerto Madero es el único barrio de la Ciudad de Buenos Aires donde las denominaciones femeninas son mayoría absoluta.

Qué mujeres homenajean las calles de Puerto Madero

Cada calle del barrio cuenta una historia distinta y recuerda a figuras fundamentales para la identidad argentina.

Una de las más conocidas es Juana Manso, escritora, periodista y pionera de la educación femenina en el país. También aparece Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha por los derechos humanos.

Otra calle emblemática es Aimé Painé, cantante mapuche-tehuelche reconocida por recuperar y difundir la cultura indígena argentina. A su vez, Olga Cossettini recuerda a una de las pedagogas más innovadoras de América Latina.

Entre los nombres más populares también está Lola Mora, la célebre escultora argentina autora de la Fuente de las Nereidas, y Mariquita Sánchez de Thompson, histórica referente de la vida política y cultural del siglo XIX.

Mariquita Sánchez de Thompson. Foto archivo.

El barrio también incluye homenajes a médicas, científicas, artistas, docentes y activistas que muchas veces quedaron relegadas en los relatos tradicionales de la historia argentina.

De zona portuaria abandonada a uno de los barrios más modernos de Buenos Aires

Más allá de sus calles, Puerto Madero representa una de las transformaciones urbanas más importantes de Buenos Aires.

Durante gran parte del siglo XX, la zona estuvo prácticamente abandonada luego de que el antiguo puerto quedara obsoleto. Sin embargo, a partir de los años 90 comenzó un ambicioso proyecto de reconversión urbana que transformó los viejos docks y galpones en oficinas, restaurantes, universidades y torres residenciales.

De zona portuaria abandonada a uno de los barrios más modernos de Buenos Aires. Foto: Pato Daniele

Hoy, el barrio combina arquitectura moderna, espacios verdes y algunos de los edificios más lujosos de la ciudad. Además, concentra atractivos turísticos como el Puente de la Mujer, la Reserva Ecológica Costanera Sur y varios de los restaurantes más reconocidos de Buenos Aires.

Pero entre rascacielos, diques y paseos turísticos, hay un detalle que sigue llamando la atención de quienes caminan sus calles: el homenaje permanente a mujeres que marcaron la historia argentina y que encontraron en Puerto Madero un lugar para mantenerse presentes en la memoria urbana de la ciudad.