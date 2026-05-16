Día Internacional de los Museos. Foto: argentina.gob.ar

Del 16 al 18 de mayo, la Ciudad de Buenos Aires se convertirá en un gran circuito cultural abierto para vecinos y turistas con motivo del Día Internacional de los Museos. Durante tres jornadas, los principales espacios públicos porteños ofrecerán entrada gratuita y una programación especial que incluirá visitas guiadas, talleres, proyecciones, conciertos y actividades participativas para todas las edades.

La iniciativa, impulsada a nivel global por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), busca revalorizar el papel de los museos como lugares de encuentro, intercambio cultural y construcción colectiva de conocimiento. En ese marco, el Ministerio de Cultura de la Ciudad desplegará una agenda diversa que combinará patrimonio histórico, arte contemporáneo, música en vivo y propuestas educativas en distintos barrios porteños.

Del 16 al 18 de mayo, los museos porteños ofrecerán entrada gratuita y una programación especial. Foto: argentina.gob.ar

Entre las actividades destacadas habrá: ciclos musicales, experiencias teatrales, muestras temporarias, recorridos históricos y talleres para chicos que permitirán redescubrir algunos de los espacios culturales más emblemáticos de Buenos Aires desde una mirada participativa y renovada.

Qué museos abrirán gratis del 16 al 18 de mayo en Buenos Aires

Participarán de la propuesta: el Museo Benito Quinquela Martín, el Museo Casa Carlos Gardel, el Museo de Arte Español Enrique Larreta, el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, el Museo Histórico Cornelio de Saavedra, el Museo Moderno, el Museo Sívori, y el Planetario Galileo Galilei, entre otros espacios culturales de la ciudad.

Entre las actividades destacadas habrá: ciclos musicales, experiencias teatrales y recorridos históricos. Foto: argentina.gob.ar

También se sumarán: el Museo de Arte Popular José Hernández, el Museo de la Ciudad, el Museo Fernández Blanco y el Museo Perlotti, consolidando una programación que atravesará distintos estilos artísticos, épocas y expresiones culturales.

Los museos que ofrecen recorridos especiales, talleres, visitas guiadas y actividades

Museo Benito Quinquela Martín

Realizará caminatas guiadas por el barrio bajo el nombre La Boca, un museo a cielo abierto, además de recorridos por la casa museo del artista.

Museo Casa Carlos Gardel

Se presentará un show de voz y bandoneón con obras de Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Charly García y Mariano Mores.

Museo de Arte Español Enrique Larreta

Ofrecerá visitas guiadas por su colección permanente y una experiencia teatralizada para recorrer la historia del museo desde una mirada diferente.

Museo de la Ciudad

Habrá un taller de diseño de etiquetas con imprenta manual y tipos móviles, pensado para familias.

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken

El Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken. Foto: Facebook Ministerio de Cultura BA

Proyectará películas y documentales, entre ellos “Le Parc: lo probable y lo posible” y “El vampiro negro”, además de charlas y recorridos sobre la historia del cine argentino.

Museo Fernández Blanco

Realizará el ciclo “Viajes Sonoros”. Paisajes de la música tradicional, con conciertos de música clásica y popular.

Museo Histórico Cornelio de Saavedra

Se realizarán visitas guiadas como Historias de la historia y Detectives de la historia, pensadas para grandes y chicos. Además, el domingo habrá una propuesta participativa llamada “Retratos” que hablan con juegos teatrales para toda la familia.

Museo Moderno

Ofrecerá “Ensayo Infinito”, un taller anual de experimentación artística para adolescentes de entre 11 y 17 años, con inscripción previa.

Museo Sívori

Tendrá talleres creativos para infancias, como la propuesta “Color Cielo”, donde los participantes podrán crear escarapelas textiles.

Planetario Galileo Galilei

Organizará recorridos guiados por su museo y la plaza astronómica, donde se podrán ver meteoritos reales, rocas lunares y representaciones de la esfera celeste.

Las exposiciones gratuitas para recorrer durante el Día de los Museos

Entre las exposiciones más interesantes, se destacan las siguientes:

29° Salón Bienal de Arte Textil - Museo Sívori

Bioartesanías: el futuro ya llegó - Museo de Arte Popular José Hernández

Ignacio Corsini, el príncipe de la canción porteña - Museo Casa Carlos Gardel.

Marcas de lo cotidiano. Ephemera gráfica en el Archivo Profumo y Hno. - Museo de la Ciudad.

Cuándo se celebra el Día Internacional de los Museos

El Día Internacional de los Museos se celebra cada 18 de mayo por iniciativa del ICOM. Foto: argentina.gob.ar

El Día Internacional de los Museos se celebra cada 18 de mayo por iniciativa del ICOM, organismo internacional creado en 1946 que reúne a museos y profesionales del sector de todo el mundo. La fecha busca promover el acceso a la cultura y destacar la importancia de los museos en la construcción de identidad, memoria y participación social.