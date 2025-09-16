River es el mejor club argentino del ranking IFFHS: qué otros equipos están en el top 5 nacional

River Plate volvió a ser el equipo argentino mejor posicionado. Boca cayó al puesto 134: ¿cuáles son los otros mejores de Argentina?

River, el mejor equipo argentino en el ranking mundial. Foto: REUTERS

River Plate volvió a destacarse en el plano internacional al ubicarse como el equipo argentino mejor posicionado en el ranking mundial de clubes elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

En la actualización correspondiente a la temporada 2024/25, el “Millonario” aparece en el puesto 29 del mundo, con un coeficiente de 258 puntos, compartiendo la ubicación con el Galatasaray de Turquía.

River se mantiene entre los 30 mejores equipos del mundo. Foto: REUTERS

Si bien el club de Núñez perdió ocho posiciones respecto al ranking anterior -donde había alcanzado el 21° lugar-, se mantiene como el mejor club argentino en la tabla y dentro del top 30 mundial, un mérito que lo ubica nuevamente como referencia regional.

La leve caída en el ranking responde al irregular cierre de temporada a nivel internacional, aunque el rendimiento general lo sostiene entre la élite del fútbol global.

Racing aparece como segundo y detrás de ellos, una sorpresa

Detrás de River, el segundo equipo argentino mejor posicionado es Racing Club, que se ubica en el puesto 35°, consolidando un buen año en términos de resultados y regularidad competitiva.

Racing Club es el segundo mejor equipo argentino en el ranking mundial.

Sin embargo, la gran sorpresa del listado la dio Central Córdoba de Santiago del Estero, que aparece como el tercer mejor argentino en el ranking, ocupando el puesto 55 a nivel mundial. Esta aparición marca un hito para el club santiagueño, que superó a instituciones de mayor tradición internacional.

Central Córdoba de Santiago del Estero, la sorpresa del ranking mundial.

Boca, entre las caídas más fuertes

En contraste, Boca Juniors protagonizó una de las caídas más significativas en la clasificación. El “Xeneize” descendió 22 puestos, pasando del lugar 112 al 134°, ahora compartido con el FK Borac Banja Luka de Bosnia.

Boca Juniors se ubica en el puesto 134°. Foto: NA

La falta de títulos y una campaña internacional sin éxitos explican la baja.

27 equipos argentinos entre los mejores 500

En total, 27 equipos de la Liga Profesional (de los 30 que integran la Primera División) fueron incluidos en el top 500 del ranking mundial, lo que refleja la competitividad del fútbol argentino.

Vélez y Huracán, los otros dos equipos argentinos mejores rankeados. Foto: NA

Los cinco clubes argentinos mejor ubicados en el ranking de la IFFHS son: