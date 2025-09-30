El pueblo bonaerense que renació y es un imán para los pescadores: tiene camping gratuito y el mejor pejerrey

Tras una devastadora inundación que lo dejó deshabitado por casi dos décadas, este pequeño destino del partido de Villarino logró reconstruirse. Donde queda este destino ideal para el fin de semana largo de octubre.

Chapalcó, pueblo de Buenos Aires. Foto: Turismo Villarino.

El viernes 10 de octubre se viene un nuevo feriado nacional y muchos optarán para hacerse una escapada. En este sentido hay un sitio ideal para quienes aman pescar en la provincia de Buenos Aires: un pequeño pueblo llamado Chapalcó que se transformó en uno de los rincones más buscados por quienes disfrutan del turismo al aire libre.

Tras haber quedado prácticamente sumergido bajo el agua en 1983, actualmente se erige como un paraíso para la pesca deportiva, con una laguna privilegiada, espacios para acampar de manera gratuita y un entorno de paz total.

Chapalcó, pueblo de Buenos Aires. Foto: Turismo Villarino.

Ubicado en el partido de Villarino, a unos 800 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chapalcó supo reponerse a una tragedia hídrica que lo dejó deshabitado durante casi veinte años.

La laguna Chasicó, su principal atracción turística en la actualidad, fue también la causa de su abandono: en 1983 se desbordó y cubrió unas 12.000 hectáreas, dejando apenas una casa y un edificio municipal por encima del agua.

El regreso de las familias no se dio sino hasta principios del año 2000, cuando el nivel del agua comenzó a descender y los antiguos pobladores decidieron iniciar la reconstrucción del pueblo. Hoy, con una población estable y servicios básicos en funcionamiento, Chapalcó ofrece una experiencia única para los visitantes.

Chapalcó, pueblo. Foto: X

La laguna Chasicó, con sus 13.000 hectáreas y hasta 15 metros de profundidad, es reconocida por su abundancia de pejerreyes. “Es uno de los mejores lugares para la pesca del pejerrey en la provincia”, afirman pescadores que año a año vuelven atraídos por el desafío y la calidad de las capturas.

La pesca se puede realizar tanto desde la costa como embarcado, mediante excursiones con guía. Entre septiembre y diciembre, durante la veda, la pesca se permite únicamente los fines de semana.

Pero Chapalcó no vive solo de la caña y el anzuelo. La zona también es ideal para practicar kayak, kitesurf y realizar caminatas por los senderos de la Reserva Natural Chasicó, donde se pueden observar más de 140 especies de fauna y flora, algunas en peligro de extinción.

Chapalcó, pueblo de Buenos Aires. Foto: Instagram/@turismovillarino

La infraestructura turística, aunque es sencilla, es suficiente para una escapada cómoda: hay cabañas, casas de alquiler, proveeduría, restaurantes y un camping municipal gratuito, equipado con fogones, sanitarios y duchas públicas.

Cómo llegar a Chapalcó, en la provincia de Buenos Aires

El acceso a Chapalcó desde la Capital Federal se realiza por la Autopista 25 de Mayo, la Ezeiza-Cañuelas y la Ruta Nacional 3. Desde Azul, se toma la RN 51 hacia Bahía Blanca, y luego la RN 22 hasta el kilómetro 751. Un breve tramo de ripio conduce al corazón del pueblo.