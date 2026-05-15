Curvas, yungas y altura en la RP33 Foto: visitsalta

Hay caminos que no se recorren: se contemplan. En Salta, uno de esos tramos inolvidables es la Cuesta del Obispo, un sector de la Ruta Provincial 33 que conecta el Valle de Lerma con los Valles Calchaquíes y regala un cambio de paisajes que se siente como una película: empezás entre verde y humedad, y terminás en altura, con pastizales, cardones y aire frío.

¿Dónde queda la Cuesta del Obispo?

La Cuesta del Obispo corresponde a un tramo empinado y serpenteante de la RP33 en la provincia de Salta, entre la Quebrada de Escoipe y el punto panorámico conocido como Piedra del Molino. Según las guías oficiales y reseñas del recorrido, el trayecto “escénico” más icónico se describe con longitudes cercanas a 21 km (y con un perfil mayormente de ripio), aunque en materiales turísticos también aparece la idea de “muchos kilómetros” de zigzag según el tramo que se tome como referencia del ascenso.

Piedra del Molino: el lugar donde la ruta se vuelve postal

El momento “wow” llega arriba: Piedra del Molino, un mirador que marca el punto más alto del recorrido y que suele mencionarse a 3.348 msnm. En notas periodísticas y algunos registros, la altura aparece como un rango mayor (incluso “cerca de 3.800”), por diferencias de medición o referencias del área; aun así, los valores más consistentes para el hito del mirador se repiten en 3.348 m.

Cuesta del Obispo en Salta Foto: visitsalta

Desde ese punto, en días con nubes bajas, puede darse un efecto hipnótico: el famoso “mar de nubes”, donde las montañas parecen flotar sobre un océano blanco. Además, el lugar tiene dos “extras” que lo vuelven todavía más especial: una pequeña capilla de piedra y la piedra de moler que le da nombre al sitio, asociada a relatos locales sobre un traslado que terminó con la roca abandonada en el camino.

Lo mejor del camino: del verde húmedo a la altura andina

Uno de los grandes atractivos de la Cuesta del Obispo es que, curva tras curva, el paisaje se transforma. La Ruta Natural (plataforma oficial de turismo) describe la experiencia como un viaje “inmersivo”, donde la ruta gana más de mil metros de desnivel en pocos kilómetros y se mete entre montañas con fauna visible y grandes panorámicas. En el recorrido también aparece el desvío hacia el Valle Encantado, dentro del área del Parque Nacional Los Cardones, un plus muy buscado por quienes quieren sumar una parada fotográfica distinta.

Guía para recorrer la Cuesta del Obispo Foto: visitsalta

Cómo llegar y cuánto se tarda

La Cuesta del Obispo se recorre habitualmente como parte del viaje desde Salta capital hacia Cachi/Payogasta por la RP33, atravesando la zona de Chicoana. Para tener una referencia práctica: el mirador Piedra del Molino figura a unos 93 km de la ciudad de Salta en información turística provincial, mientras que otras descripciones ubican distancias menores según el punto exacto desde el que se mida el inicio del tramo.

Consejos útiles para disfrutarla