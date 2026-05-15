Quesos de Suipacha Foto: Instagram @rutadelqueso

Si este fin de semana querés cortar con la ciudad sin clavarte un viaje eterno, hay una escapada que combina campo bonaerense, aire abierto y degustaciones en formato “road trip” corta: Suipacha, a unos 126 km de CABA, sobre la Ruta Nacional 5.

Lo mejor es que no hace falta armar un itinerario complejo: el gran imán de la zona es la Ruta del Queso, un circuito gastronómico pensado para recorrer en auto y en un solo día, con paradas muy cercanas entre sí.

Qué es la Ruta del Queso y por qué vale el viaje

La Ruta del Queso nació como una propuesta turística para abrir tranqueras y mostrar el “detrás de escena” de la producción local: campos, tambos, salas de elaboración y catas. En la web oficial del circuito se indica que comenzó en 2008 y que la experiencia invita a conectar con sabores y tradiciones de Suipacha, a pocos kilómetros de la Capital.

Suipacha, a unos 126 km de CABA, sobre la Ruta Nacional 5 Foto: Instagram @rutadelqueso

Además, el recorrido se ubica sobre un tramo muy claro de la RN5: se menciona que la ruta temática se despliega aproximadamente entre los kilómetros 114 y 131.

Parada 1: Cabaña Piedras Blancas

Si te gusta el queso con carácter, arrancá por Cabaña Piedras Blancas, reconocida por haber impulsado con fuerza la elaboración de quesos de cabra en una zona de tradición más bovina. La experiencia suele incluir degustación y la posibilidad de ver de cerca el proceso y el entorno rural.

En la nota de TN la describen como una “primera parada obligada” por su rol pionero y por la variedad: cabra, vaca y oveja para probar en el lugar.

Parada 2: Fermier, la vibra europea con sello bonaerense

La segunda parada ideal es Fermier, una fábrica enfocada en quesos de leche de vaca y visitas que combinan tambo + planta + degustación. TN destaca la experiencia de cata (suaves, semiduros y cortezas lavadas) y su estética “europea”, pero con identidad local.

En el sitio de turismo de Fermier se indica que están en el km 118 de la RN5 y que la propuesta incluye recorrido por tambo y fábrica, más degustación guiada en “La Reserva”.

Parada 3: Il Mirtilo, el “postre” inesperado: frutos rojos, dulces y maridajes

Para cerrar distinto, el circuito suma una parada que no es quesera pero eleva el plan: Il Mirtilo, una finca dedicada a arándanos, frambuesas y zarzamoras, con degustaciones que mezclan productos dulces y combinaciones con quesos de la zona. TN menciona que podés probar chutneys, mermeladas y especialidades con identidad local (incluso versiones con vino).

La Ruta del Queso en Suipacha Foto: Instagram @rutadelqueso

Esta pata “dulce” le da a la salida un giro más sensorial y la convierte en una escapada gourmet completa, ideal para ir en pareja, con amigos o en plan familiar (siempre chequeando reservas).

Itinerario sugerido

09:30 – Salida desde CABA

11:00 – Piedras Blancas (degustación + recorrido)

13:00 – Fermier (visita + cata)

15:30 – Il Mirtilo (dulces + compras)

17:00 – Paseo corto por Suipacha (plaza/centro)

18:00 – Regreso

Cómo llegar a Suipacha desde CABA

En auto, la ruta típica es salir por autopistas hacia Acceso Oeste y empalmar con la Ruta Nacional 5 rumbo a Suipacha. TN detalla el recorrido general y el ingreso por el cruce con la Ruta Provincial 43 hacia el centro.

El sitio turístico municipal también confirma la ubicación sobre la RN5 y la distancia aproximada desde Buenos Aires, además de mencionar opciones como tren y micro.