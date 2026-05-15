Asado a la cruz Foto: Instagram @laesquina.tomasjofre

Si para vos el fin de semana ideal huele a leña, brasas y chimichurri, estás en el lugar correcto: en la provincia de Buenos Aires hay pueblos donde el costillar al asador (a la cruz / a la estaca) no es un plato, es un ritual. El secreto está en la cocción lenta: horas de fuego manso que dejan la carne tierna, jugosa y con ese dorado que cruje apenas. En Uribelarrea, por ejemplo, se volvió marca registrada y hasta se promociona con costillares de cuatro horas de cocción al asador.

A continuación tenés una selección lista para usar (escapadas cortas, almuerzos largos, precios claros y direcciones), ideal para armar plan el sábado o domingo sin improvisar.

¿A dónde ir?

Uribelarrea (Cañuelas): el “pueblo italiano” con costillares a la cruz y bodegones.

San Antonio de Areco: tradición gaucha + asado a la estaca .

Tomás Jofré (Mercedes): polo gastronómico con “día de campo” y menús libres.

Carlos Keen (Luján): parrillas de campo con menú libre “a reventar”.

Navarro: día de campo completo a precio competitivo.

Nota de precios: los valores publicados pueden cambiar por temporada, día y promociones. Tomá estos importes como referencia y confirmá al reservar.

1) Uribelarrea (Partido de Cañuelas): costillar a la cruz + vibe Toscana bonaerense

Uribelarrea dejó de ser “una escapadita” para convertirse en un imán gastronómico: calles tranquilas, aire rural y cartas donde el asado a la cruz aparece como protagonista junto con pastas caseras. Si buscás ese efecto “me voy a comer un costillar y vuelvo feliz”, este es el destino.

Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quien lo visita Foto: Wikipedia

Dónde ir (ideas concretas con precios):

La Sureña (Uribelarrea): se hizo viral por ofrecer una parrillada con “tremendo costillar” y 4 horas de cocción al asador; en una nota se menciona $16.800 (parrillada) y un menú de tres pasos a $15.500 (dato publicado en 2024, puede variar).

El Palenque (centro): precios estimados publicados: pastas desde $9.000 y parrillada para dos desde $25.000 , con ubicación en esquina Ntra. Sra. de Luján .

Pueblo Escondido: también figura con parrilla para compartir desde $23.000 y dirección Don Bosco Santo 499 (según publicación con precios y direcciones).

Cómo llegar (dato útil): desde CABA se suele ir por Riccheri + Ezeiza–Cañuelas + RN 205 y desvío señalizado a Uribelarrea.

2) San Antonio de Areco: el templo del asado a la estaca (y la tradición gaucha)

Areco es sinónimo de identidad criolla y fin de semana con sobremesa larga. Y cuando se habla de asado a la estaca, hay un nombre que aparece una y otra vez: Las Dueñas de Areco, señalado como “ritual” de carne cocida despacio al calor de las brasas.

San Antonio de Areco. Foto: NA.

Dónde comer (y cuánto cuesta):

Parrilla Don Manuel (sobre RN 8 km 111,5): se difundió el “menú libre” a $17.000 (incluía bebida; postre aparte) en una publicación de 2024; usalo como referencia histórica porque puede haber cambiado.

Día de Campo premium (zona Areco): una nota de turismo listó El Ombú de Areco con día de campo por $150.000 por persona (publicado para 2025).

Las Dueñas de Areco (RN8 km 115,3 – Camino del Quintón): recomendado por su propuesta de campo y parrilla a leña; conviene consultar precio al reservar.

Cómo llegar: se menciona el acceso por Panamericana / RN 8 y tiempos de 1h20–1h30 aprox.

3) Tomás Jofré: el “pueblito comedor” para ir con hambre en serio

Tomás Jofré se consolidó como polo gastronómico, con más de 25 restaurantes y parrillas (ideal para escapada corta). La gracia acá es el formato: menú fijo/libre, pastas + parrilla, y tarde de caminata por la estación y la feria.

Antenor, en Tomás Jofré. Foto: Facebook / Antenor.

Opciones con precios publicados (2026):

La Catalina (día de campo): se publicó $35.000 por persona (sin desayuno) y $45.000 (con desayuno buffet), con parrilla libre + pastas + postre + bebidas y actividades.

Antenor: un creador de contenido compartió precios de abril 2026 : viernes $39.000 , sábado $42.000 , domingos/feriados $49.000 (menú por pasos con parrilla/pastas/postre). Tomalo como referencia y confirmá al reservar.

Fronteras: video con precios de abril 2026 informó $40.000 efectivo o $42.000 transferencia para menú completo (entrada, bebida, parrilla, pastas, postre, merienda).

4) Carlos Keen (Luján): menú libre y parque para “bajar” el asado caminando

Carlos Keen aparece seguido como escapada gastronómica a pocos kilómetros de la ciudad, con parrillas que trabajan fuerte el formato de menú libre. Es plan perfecto para ir en grupo: comés, caminás por el pueblo, mateás y volvés.

Asado en Carlos Keen. Foto: Instagram/elcaminocarloskeen

Imperdible con precio concreto:

El Molino (Camino Villa Ruiz Km 11600): se publicó menú libre por $32.000 por persona, incluyendo entradas, achuras, variedad de carnes, pastas, postres y hasta merienda con frituras.

Si vas domingo, andá temprano: estos lugares se llenan rápido. (La recomendación de reservar aparece reiterada en coberturas de escapadas).

5) Navarro: día de campo a precio competitivo

Si tu objetivo es “quiero campo + asado + sobremesa” y listo, Navarro tiene propuestas de jornada completa con costos publicados y formato claro.

Cartel de la ciudad de Navarro Foto: Municipalidad de Navarro

Opción con precio oficial en web (2026):