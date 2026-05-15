Los mejores pueblos para comer asado a la cruz este fin de semana en Buenos Aires con ubicación y precios
Este fin de semana, la provincia de Buenos Aires tiene un plan imbatible: escaparte a pueblos gastronómicos donde el asado a la cruz se cocina lento, con leña y paciencia, y se disfruta sin apuro.
Si para vos el fin de semana ideal huele a leña, brasas y chimichurri, estás en el lugar correcto: en la provincia de Buenos Aires hay pueblos donde el costillar al asador (a la cruz / a la estaca) no es un plato, es un ritual. El secreto está en la cocción lenta: horas de fuego manso que dejan la carne tierna, jugosa y con ese dorado que cruje apenas. En Uribelarrea, por ejemplo, se volvió marca registrada y hasta se promociona con costillares de cuatro horas de cocción al asador.
A continuación tenés una selección lista para usar (escapadas cortas, almuerzos largos, precios claros y direcciones), ideal para armar plan el sábado o domingo sin improvisar.
¿A dónde ir?
- Uribelarrea (Cañuelas): el “pueblo italiano” con costillares a la cruz y bodegones.
- San Antonio de Areco: tradición gaucha + asado a la estaca.
- Tomás Jofré (Mercedes): polo gastronómico con “día de campo” y menús libres.
- Carlos Keen (Luján): parrillas de campo con menú libre “a reventar”.
- Navarro: día de campo completo a precio competitivo.
Nota de precios: los valores publicados pueden cambiar por temporada, día y promociones. Tomá estos importes como referencia y confirmá al reservar.
1) Uribelarrea (Partido de Cañuelas): costillar a la cruz + vibe Toscana bonaerense
Uribelarrea dejó de ser “una escapadita” para convertirse en un imán gastronómico: calles tranquilas, aire rural y cartas donde el asado a la cruz aparece como protagonista junto con pastas caseras. Si buscás ese efecto “me voy a comer un costillar y vuelvo feliz”, este es el destino.
Dónde ir (ideas concretas con precios):
- La Sureña (Uribelarrea): se hizo viral por ofrecer una parrillada con “tremendo costillar” y 4 horas de cocción al asador; en una nota se menciona $16.800 (parrillada) y un menú de tres pasos a $15.500 (dato publicado en 2024, puede variar).
- El Palenque (centro): precios estimados publicados: pastas desde $9.000 y parrillada para dos desde $25.000, con ubicación en esquina Ntra. Sra. de Luján.
- Pueblo Escondido: también figura con parrilla para compartir desde $23.000 y dirección Don Bosco Santo 499 (según publicación con precios y direcciones).
Cómo llegar (dato útil): desde CABA se suele ir por Riccheri + Ezeiza–Cañuelas + RN 205 y desvío señalizado a Uribelarrea.
2) San Antonio de Areco: el templo del asado a la estaca (y la tradición gaucha)
Areco es sinónimo de identidad criolla y fin de semana con sobremesa larga. Y cuando se habla de asado a la estaca, hay un nombre que aparece una y otra vez: Las Dueñas de Areco, señalado como “ritual” de carne cocida despacio al calor de las brasas.
Dónde comer (y cuánto cuesta):
- Parrilla Don Manuel (sobre RN 8 km 111,5): se difundió el “menú libre” a $17.000 (incluía bebida; postre aparte) en una publicación de 2024; usalo como referencia histórica porque puede haber cambiado.
- Día de Campo premium (zona Areco): una nota de turismo listó El Ombú de Areco con día de campo por $150.000 por persona (publicado para 2025).
- Las Dueñas de Areco (RN8 km 115,3 – Camino del Quintón): recomendado por su propuesta de campo y parrilla a leña; conviene consultar precio al reservar.
Cómo llegar: se menciona el acceso por Panamericana / RN 8 y tiempos de 1h20–1h30 aprox.
3) Tomás Jofré: el “pueblito comedor” para ir con hambre en serio
Tomás Jofré se consolidó como polo gastronómico, con más de 25 restaurantes y parrillas (ideal para escapada corta). La gracia acá es el formato: menú fijo/libre, pastas + parrilla, y tarde de caminata por la estación y la feria.
Opciones con precios publicados (2026):
- La Catalina (día de campo): se publicó $35.000 por persona (sin desayuno) y $45.000 (con desayuno buffet), con parrilla libre + pastas + postre + bebidas y actividades.
- Antenor: un creador de contenido compartió precios de abril 2026: viernes $39.000, sábado $42.000, domingos/feriados $49.000 (menú por pasos con parrilla/pastas/postre). Tomalo como referencia y confirmá al reservar.
- Fronteras: video con precios de abril 2026 informó $40.000 efectivo o $42.000 transferencia para menú completo (entrada, bebida, parrilla, pastas, postre, merienda).
4) Carlos Keen (Luján): menú libre y parque para “bajar” el asado caminando
Carlos Keen aparece seguido como escapada gastronómica a pocos kilómetros de la ciudad, con parrillas que trabajan fuerte el formato de menú libre. Es plan perfecto para ir en grupo: comés, caminás por el pueblo, mateás y volvés.
Imperdible con precio concreto:
- El Molino (Camino Villa Ruiz Km 11600): se publicó menú libre por $32.000 por persona, incluyendo entradas, achuras, variedad de carnes, pastas, postres y hasta merienda con frituras.
Si vas domingo, andá temprano: estos lugares se llenan rápido. (La recomendación de reservar aparece reiterada en coberturas de escapadas).
5) Navarro: día de campo a precio competitivo
Si tu objetivo es “quiero campo + asado + sobremesa” y listo, Navarro tiene propuestas de jornada completa con costos publicados y formato claro.
Opción con precio oficial en web (2026):
- Estancia La Fernanda (Navarro): publica $43.000 por persona desde abril 2026 (y $22.000 menores 3 a 10), con detalle de desayuno, almuerzo, merienda; pileta $5.000 adicional.