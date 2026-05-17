Pesca en familia con muelles, restaurante, proveeduría y duchas con agua caliente Foto: bafilma.gba

La Laguna de Lobos volvió a estar en boca de pescadores y escapistas: fácil acceso, paisaje abierto y ese “plan simple” que nunca falla. En los últimos tiempos, distintas crónicas de pesca señalaron mejoras en el rendimiento del pejerrey y un ámbito que “se recupera” de temporadas flojas, lo que reactivó el interés por planificar la salida con el calendario a favor.

Pero si querés que tu visita rinda de verdad (especialmente si vas por pesca), el secreto no es solo “ir cuando podés”: es elegir la estación adecuada y respetar vedas y cupos. La Provincia de Buenos Aires publica cada año el marco de veda del pejerrey (fechas y condiciones), clave para saber qué esperar entre septiembre y noviembre.

Dónde queda la Laguna de Lobos y por qué es tan práctica

La Laguna de Lobos está en la provincia de Buenos Aires y es un clásico para salidas cortas desde el AMBA por su acceso sencillo. En mapas figura como “Laguna de Lobos, Provincia de Buenos Aires, Argentina”, con coordenadas aproximadas -35.2826, -59.1192.

¿Cuándo conviene ir? Las mejores épocas del año según tu objetivo

1) Otoño e invierno: la temporada “reina” del pejerrey

Si tu idea es ir por pejerrey, la ventana más rendidora suele concentrarse en otoño e invierno, cuando el pez se muestra más activo en muchas lagunas bonaerenses y el clima acompaña jornadas largas de costa. Medios especializados y notas turísticas recientes remarcan a Lobos como una opción fuerte en esta época por actividad más pareja del peje.

La laguna bonaerense con muelles iluminados y duchas calientes Foto: bafilma.gba

Tip de planificación: en otoño/invierno, priorizá días con brisa moderada (sin viento duro) y buscá horarios de mejor actividad (mañana temprano o última tarde), algo muy citado por pescadores que eligen Lobos por su comodidad desde costa.

2) Primavera: buena para pasear, pero ojo con la veda del pejerrey

La primavera es hermosa para visitar por temperaturas agradables y plan familiar, pero para el pejerrey hay un punto clave: en Buenos Aires rige la veda provincial del pejerrey del 1/9 al 30/11 (según normativa vigente informada por el Ministerio), y durante ese período la pesca recreativa se limita principalmente a sábados, domingos y feriados, con topes de captura (en “el resto de las lagunas bonaerenses”, el límite indicado es hasta 15).

Esto no significa “no se puede pescar”, sino que conviene ir con expectativas realistas: menos presión sobre la especie y reglas más estrictas. Siempre revisá la actualización anual antes de viajar.

3) Verano: ideal para escapada y variada

En verano, Lobos brilla por el combo “día completo”: actividades al aire libre, camping y alojamiento con pileta. Para pesca, suele crecer la búsqueda de variada y especies como tararira, carpa, bagre y dentudo, mencionadas entre las capturas típicas del espejo.

Además, complejos sobre la costa anuncian estar abiertos todo el año y proponen un plan más amplio que solo pescar: kayak, deportes, proveeduría y restaurante.

Reglas rápidas que te conviene saber antes de tirar la línea

Veda del pejerrey en PBA: del 1 de septiembre al 30 de noviembre (referencia oficial).

Durante veda: en general se pesca sábados, domingos y feriados (con excepciones en otras lagunas específicas; Lobos entra en el régimen general).

Cupo general indicado para “el resto de las lagunas”: hasta 15 pejerreyes por pescador por día (según página oficial de vedas).

Se recuerda contar con licencia y respetar disposiciones vigentes.

Dónde alojarse en Laguna de Lobos y cómo reservar

La zona tiene un abanico amplio: desde camping clásico hasta glamping y cabañas con servicios. Lo más práctico es elegir según tu plan (pesca intensa vs. descanso familiar).

Laguna de Lobos Foto: bafilma.gba

1) Club de Pesca Lobos: camping + dormis + cabañas

El Club de Pesca Lobos ofrece varias modalidades de alojamiento en el predio y detalla que no se necesita reservar para el sector de camping (útil si decidís ir “a la espontánea”). Para opciones más armadas como cabañas, el mismo sitio indica servicios y alternativas dentro del complejo.

Cómo reservar:

Camping: en el sitio oficial figura que no requiere reserva previa .

Cabañas/otras unidades: consultar disponibilidad por los canales del club y/o guías de camping que indican contacto y condiciones.

2) Bahía de los Lobos: camping y cabañas “plan familia”

Bahía de los Lobos se presenta como complejo abierto todo el año, con camping, cabañas equipadas, proveeduría y actividades. En su página informa un dato clave: no toman reservas para el camping. Para cabañas, señalan que la disponibilidad se consulta por WhatsApp (y lo remarcan como la vía).

Cómo reservar:

Camping: ir directo (según la política publicada).

Cabañas: mensaje por WhatsApp para disponibilidad/fechas.

3) Apart de la Laguna: cabañas y lofts con botón “Reservá ahora”

Si querés algo más tipo apart, Apart de la Laguna muestra opciones de cabañas y loft, y en su web incluye llamados claros a “Reservar ahora / Reservá aquí” además de teléfonos y contacto.

Cómo reservar:

Desde su web (sección de reservas) o por sus números de contacto publicados.

4) Refugio Natural Glamping: dormir “a pasos de la laguna”

Para una escapada diferente, Refugio Natural Glamping ofrece formatos tipo tienda/domo y unidades con servicios, y promueve la reserva desde su sitio (“Reserve su habitación”).

Cómo reservar:

Reserva online desde el sitio oficial o consulta por sus canales publicados (mail/teléfono).

5) Hoteles/posadas en Lobos (ciudad) + comparadores

Si preferís dormir en la ciudad y moverte a la laguna de día, podés usar listados y comparadores que agrupan alojamientos en Lobos, con disponibilidad por fecha. Por ejemplo, directorios turísticos y plataformas de reseñas muestran opciones variadas para filtrar por precio y tipo.