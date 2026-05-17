Uno de los pueblos más lindos de Argentina enamora con su asado a la estaca:

Uno de los pueblos más lindos de Argentina enamora con su asado a la estaca. Foto Pexels.

A solo 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra uno de los destinos más tradicionales y encantadores de la provincia: San Antonio de Areco, un pueblo de impronta rural y espíritu gauchesco que enamora por sus calles históricas, su cultura criolla y, sobre todo, por su espectacular asado a la estaca.

Con apenas unos 20 mil habitantes, esta localidad bonaerense es considerada la “Cuna de la Tradición” argentina. Fundada en 1730, desde sus orígenes fue un punto de encuentro para gauchos, estancieros y artesanos del campo, una identidad que todavía hoy se mantiene viva en cada rincón del pueblo.

Ubicado a apenas 1 hora y 25 minutos del Obelisco por la Ruta Nacional 8, San Antonio de Areco se convirtió en una de las escapadas favoritas para quienes buscan desconectarse de la ciudad y disfrutar de la gastronomía típica argentina.

Asado a la estaca. Foto: NA.

San Antonio de Areco, el destino ideal para comer asado a la estaca

La cultura gauchesca convirtió al asado en uno de los grandes símbolos gastronómicos de San Antonio de Areco. Allí abundan las parrillas tradicionales y los restaurantes de campo donde se pueden probar distintos cortes cocinados lentamente al fuego.

Uno de los estilos más buscados es el clásico asado a la estaca, una técnica criolla donde la carne se cocina durante horas junto al fuego de leña, logrando un sabor intenso y una textura muy tierna.

Muchos lugares también ofrecen asado con cuero y achuras típicas como morcilla, mollejas, chinchulines y tripa gorda, acompañadas por provoleta, papas fritas y ensaladas caseras.

Entre las parrillas más conocidas aparece El Piletón, ubicada cerca del histórico puente del pueblo. Allí se destaca un menú libre que incluye cortes como asado, vacío, bondiola, matambre, chorizo y distintas guarniciones.

Otra opción muy elegida es Las Dueñas de Areco, una estancia de campo donde además del asado se pueden disfrutar platos clásicos de la cocina argentina, rodeados de animales rurales y paisajes típicos bonaerenses.

San Antonio de Areco, el destino ideal para comer asado a la estaca. Foto: NA.

Fiesta Nacional de la Tradición: el evento más importante de San Antonio de Areco

La identidad criolla del pueblo tiene su máxima expresión en la Fiesta Nacional de la Tradición, que se celebra todos los años el 10 de noviembre.

El evento homenajea el nacimiento de José Hernández, autor del emblemático Martín Fierro, y reúne miles de visitantes que llegan para disfrutar de desfiles gauchos, destrezas criollas, peñas folklóricas y puestos gastronómicos con carnes asadas al asador.

Durante esos días, San Antonio de Areco se transforma en uno de los epicentros de la tradición argentina y ofrece una experiencia completamente distinta a la rutina urbana.

San Antonio de Areco FB Turismo

Cómo llegar a San Antonio de Areco desde Buenos Aires

Para llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar Avenida Cantilo y luego el Acceso Norte/Panamericana (RN9) en dirección a Campana. A la altura del kilómetro 68 se debe continuar por el Ramal Pilar y luego incorporarse a la Ruta Nacional 8, que lleva directamente a San Antonio de Areco. El recorrido total es de aproximadamente 120 kilómetros y suele realizarse en menos de dos horas, dependiendo del tránsito.

Con su mezcla de tradición, gastronomía criolla y paisajes rurales, San Antonio de Areco sigue consolidándose como una de las escapadas más elegidas cerca de Buenos Aires. Ya sea para pasar el día, disfrutar de un buen asado a la estaca o recorrer sus calles históricas, el pueblo ofrece una experiencia auténtica que mantiene viva la esencia gaucha argentina.