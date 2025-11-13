Qué locales participan de la Noche de las Heladerías 2025 en Buenos Aires y AMBA
Este jueves, a partir de las 19 horas, comenzará la Noche de las Heladerías 2025 y contará con la participación de 500 heladerías. Con promociones exclusivas, degustaciones y propuestas solidarias, este evento se desarrollará en distintos puntos del país. Desde la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) compartieron un mapa interactivo fundamental para disfrutar de esta fecha y un listado de todas las heladerías que participan del evento.
La celebración forma parte de la 41° Semana del Helado Artesanal, que se desarrollará entre el 10 y el 16 de noviembre. El atractivo principal será el tradicional 2x1 en cuarto kilo, una promoción que permite disfrutar el doble por el mismo precio y que estará disponible exclusivamente en los locales adheridos.
El listado completo de los locales que participan de La Noche de las Heladerías
CABA
- Altri Helados Caballito (Honorio Pueyrredón 763).
- Altri Helados Flores (Avellaneda 2399).
- Altri Helados Parque Chacabuco (Primera Junta 1379).
- Bianca Palermo (Av. Scalabrini Ortiz 2295).
- Cabaña Tuyu (José Hernández 2275).
- Cadore (Corrientes 1695).
- CAIRO Helados (Avenida Cabildo 2789).
- CHUNGO (Av. San Isidro Labrador 4598).
- COLONIAL (Brandsen 1429).
- Don Antonio (Av. Emilio Castro 7298).
- EL PIAVE (Montes de Oca 1000).
- Enzo Helados (Av. de los Incas 4334).
- Heladería Diechi (Av. Santa Fe 1278).
- Heladería El Ciervo (Carhue 124).
- Heladería Lucano (Alberti 536).
- Heladería Occo (Av. Olazábal 4558).
- Heladería Santolín (Av. San Martín 3185).
- Heladería Venecia (Av. San Martín 6877).
- Heladería Venecia Belgrano (Vidal 2527).
- Heladería Venecia Plaza (Chivilcoy 3800).
- Helados Gaby’s (Baigorria 5284).
- Helados Papeete (Alejandro Magariños Cervantes 3053).
- Helados Tino (Av. Díaz Vélez 4520).
- Helados Vía Maggiore (Av. Callao 777).
- ICELAND (Nicaragua 6073).
- La Veneciana (Av. Alicia Moreau de Justo 1896).
- La Veneciana (Migueletes 1093).
- La Veneciana (Migueletes 1094).
- Las Malvinas (Ángel Gallardo 78).
- Las Malvinas (Corrientes 5402).
- Lekker Heladería (Av. Carrasco 500).
- Lekker Heladerías (Av. Coronel Díaz 1521).
- Lekker Heladerías (Av. Lope de Vega 3001).
- MUCKY Helados y Café (Álvarez Jonte 4299, esquina Gualeguaychú).
- OCCO Helados (Av. Dorrego 1587).
- OCCO Helados (Ortega y Gasset 1705).
- OCCO Helados (Av. Olazábal 4558).
- OCCO Helados (Montañeses 2908).
- OCCO Helados (French 2695).
- OCCO Helados (García del Río 3278).
- PERTE Villa Pueyrredón (Mosconi 2999).
- PODIO (Corrientes 5602).
- PODIO (Av. Rivadavia 3778).
- PODIO (Austria 2289).
- PODIO (Rivadavia 5902).
- Pórtico (Echeverría 3218).
- Riviera Helados (Balbín 2859).
- Saint Moritz Boedo (Av. La Plata 1781).
- Sandro Helados & Café (Arregui 6101).
- Sandro Helados & Café (Juan B. Justo 8195).
- Terzo Helados - Flores (Av. Rivadavia 7035).
- Terzo Helados - Floresta (Av. Rivadavia 8200).
- Terzo Helados - Villa Luro (Av. Lope de Vega 105).
- TIENTA (Rosario 262).
- TIENTA (Av. Francisco Beiró 4449).
- TIENTA (Serrano 1478).
- TIENTA (Junín 1617).
- TIENTA (Carlos H. Perette 733).
- Tufic (Guatemala 4597).
- Tufic (Juramento 1534).
- VALENCE (Rodríguez Peña 1299).
- Varese (Avenida Rivadavia 3502).
- Varese (Juan Domingo Perón 3899 – Almagro).
- Varese (Avenida Belgrano 2824).
- Vía Giovanni (Av. Belgrano 2788).
- Vía Giovanni (Av. Corrientes 1255).
- Vía Giovanni (Av. Corrientes 902).
- L’sucre Helados (Av. Santa Fe 3480).
- Lemu Gelato (Av. San Martín 2765).
- Heladería El Ciervo SRL (Albariño 115).
- Altri Helados Floresta (Lacarra 326).
- La Veneziana (Neuquén 1275).
- Marbet (Mario Bravo 1025).
- Free Shop (Sánchez de Bustamante 1604).
- Free Shop (Irigoyen 702).
- Martbet (Arce 886).
Gran Buenos Aires
- Antonio Helados y Café (Avenida del Mirador 430, Rincón de Milberg).
- Antonio Helados y Café (Avenida Cazón 700, Tigre).
- Arianno (Ricardo Gutiérrez 1048, Olivos).
- ARNALDO (Av. Vélez Sarsfield 4621, Munro).
- BOMQUEBOM (Av. Tomás Márquez 1190, Pilar).
- Brissari Helados (Galicia 89, Avellaneda – Piñeyro)
- CIWE (San José 785, San Miguel).
Provincia de Buenos Aires
- Heladería Polar (Fortunato de la Plaza 4601, Mar del Plata).
- Frio’s (Ruta 88 N° 8923, Batán).
- Aromë Helados (Calle 26 N° 1631, Miramar).
- Artesian Helados (Calle 16 esquina 51, La Plata).
Cómo buscar todos los locales adheridos online en el mapa interactivo
Para conocer qué heladerías y franquicias participan, Afadhaya pondrá a disposición el “Mapa del Sabor”, un buscador interactivo que detalla los puntos de venta por provincia y localidad, facilitando la experiencia de los consumidores que deseen sumarse a la celebración.
Con solo acercar el cursor del mouse a cualquier ubicación dentro del mapa, es posible acceder a las direcciones de los locales adheridos. Además, dentro de la misma aplicación de Google Maps, figura el famoso “cómo llegar”, que servirá como guía para acercarse en transporte público o en auto desde cualquier punto.