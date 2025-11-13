Qué locales participan de la Noche de las Heladerías 2025 en Buenos Aires y AMBA

El evento que tendrá al helado artesanal como protagonista se desarrollará este jueves a partir de las 19 horas. La lista completa de las heladerías que participan.
jueves, 13 de noviembre de 2025, 16:12
Noche de las Heladerías 2025.
Noche de las Heladerías 2025. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Este jueves, a partir de las 19 horas, comenzará la Noche de las Heladerías 2025 y contará con la participación de 500 heladerías. Con promociones exclusivas, degustaciones y propuestas solidarias, este evento se desarrollará en distintos puntos del país. Desde la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) compartieron un mapa interactivo fundamental para disfrutar de esta fecha y un listado de todas las heladerías que participan del evento.

La celebración forma parte de la 41° Semana del Helado Artesanal, que se desarrollará entre el 10 y el 16 de noviembre. El atractivo principal será el tradicional 2x1 en cuarto kilo, una promoción que permite disfrutar el doble por el mismo precio y que estará disponible exclusivamente en los locales adheridos.

Noche de las Heladerías 2025. Foto: Unsplash.

El listado completo de los locales que participan de La Noche de las Heladerías

CABA

  • Altri Helados Caballito (Honorio Pueyrredón 763).
  • Altri Helados Flores (Avellaneda 2399).
  • Altri Helados Parque Chacabuco (Primera Junta 1379).
  • Bianca Palermo (Av. Scalabrini Ortiz 2295).
  • Cabaña Tuyu (José Hernández 2275).
  • Cadore (Corrientes 1695).
  • CAIRO Helados (Avenida Cabildo 2789).
  • CHUNGO (Av. San Isidro Labrador 4598).
  • COLONIAL (Brandsen 1429).
  • Don Antonio (Av. Emilio Castro 7298).
  • EL PIAVE (Montes de Oca 1000).
  • Enzo Helados (Av. de los Incas 4334).
  • Heladería Diechi (Av. Santa Fe 1278).
  • Heladería El Ciervo (Carhue 124).
  • Heladería Lucano (Alberti 536).
  • Heladería Occo (Av. Olazábal 4558).
  • Heladería Santolín (Av. San Martín 3185).
  • Heladería Venecia (Av. San Martín 6877).
  • Heladería Venecia Belgrano (Vidal 2527).
  • Heladería Venecia Plaza (Chivilcoy 3800).
  • Helados Gaby’s (Baigorria 5284).
  • Helados Papeete (Alejandro Magariños Cervantes 3053).
  • Helados Tino (Av. Díaz Vélez 4520).
  • Helados Vía Maggiore (Av. Callao 777).
  • ICELAND (Nicaragua 6073).
  • La Veneciana (Av. Alicia Moreau de Justo 1896).
  • La Veneciana (Migueletes 1093).
  • La Veneciana (Migueletes 1094).
  • Las Malvinas (Ángel Gallardo 78).
  • Las Malvinas (Corrientes 5402).
  • Lekker Heladería (Av. Carrasco 500).
  • Lekker Heladerías (Av. Coronel Díaz 1521).
  • Lekker Heladerías (Av. Lope de Vega 3001).
  • MUCKY Helados y Café (Álvarez Jonte 4299, esquina Gualeguaychú).
  • OCCO Helados (Av. Dorrego 1587).
  • OCCO Helados (Ortega y Gasset 1705).
  • OCCO Helados (Av. Olazábal 4558).
  • OCCO Helados (Montañeses 2908).
  • OCCO Helados (French 2695).
  • OCCO Helados (García del Río 3278).
  • PERTE Villa Pueyrredón (Mosconi 2999).
  • PODIO (Corrientes 5602).
  • PODIO (Av. Rivadavia 3778).
  • PODIO (Austria 2289).
  • PODIO (Rivadavia 5902).
  • Pórtico (Echeverría 3218).
  • Riviera Helados (Balbín 2859).
  • Saint Moritz Boedo (Av. La Plata 1781).
  • Sandro Helados & Café (Arregui 6101).
  • Sandro Helados & Café (Juan B. Justo 8195).
  • Terzo Helados - Flores (Av. Rivadavia 7035).
  • Terzo Helados - Floresta (Av. Rivadavia 8200).
  • Terzo Helados - Villa Luro (Av. Lope de Vega 105).
  • TIENTA (Rosario 262).
  • TIENTA (Av. Francisco Beiró 4449).
  • TIENTA (Serrano 1478).
  • TIENTA (Junín 1617).
  • TIENTA (Carlos H. Perette 733).
  • Tufic (Guatemala 4597).
  • Tufic (Juramento 1534).
  • VALENCE (Rodríguez Peña 1299).
  • Varese (Avenida Rivadavia 3502).
  • Varese (Juan Domingo Perón 3899 – Almagro).
  • Varese (Avenida Belgrano 2824).
  • Vía Giovanni (Av. Belgrano 2788).
  • Vía Giovanni (Av. Corrientes 1255).
  • Vía Giovanni (Av. Corrientes 902).
  • L’sucre Helados (Av. Santa Fe 3480).
  • Lemu Gelato (Av. San Martín 2765).
  • Heladería El Ciervo SRL (Albariño 115).
  • Altri Helados Floresta (Lacarra 326).
  • La Veneziana (Neuquén 1275).
  • Marbet (Mario Bravo 1025).
  • Free Shop (Sánchez de Bustamante 1604).
  • Free Shop (Irigoyen 702).
  • Martbet (Arce 886).

Gran Buenos Aires

  • Antonio Helados y Café (Avenida del Mirador 430, Rincón de Milberg).
  • Antonio Helados y Café (Avenida Cazón 700, Tigre).
  • Arianno (Ricardo Gutiérrez 1048, Olivos).
  • ARNALDO (Av. Vélez Sarsfield 4621, Munro).
  • BOMQUEBOM (Av. Tomás Márquez 1190, Pilar).
  • Brissari Helados (Galicia 89, Avellaneda – Piñeyro)
  • CIWE (San José 785, San Miguel).

Provincia de Buenos Aires

  • Heladería Polar (Fortunato de la Plaza 4601, Mar del Plata).
  • Frio’s (Ruta 88 N° 8923, Batán).
  • Aromë Helados (Calle 26 N° 1631, Miramar).
  • Artesian Helados (Calle 16 esquina 51, La Plata).

Cómo buscar todos los locales adheridos online en el mapa interactivo

Para conocer qué heladerías y franquicias participan, Afadhaya pondrá a disposición el “Mapa del Sabor”, un buscador interactivo que detalla los puntos de venta por provincia y localidad, facilitando la experiencia de los consumidores que deseen sumarse a la celebración.

Con solo acercar el cursor del mouse a cualquier ubicación dentro del mapa, es posible acceder a las direcciones de los locales adheridos. Además, dentro de la misma aplicación de Google Maps, figura el famoso “cómo llegar”, que servirá como guía para acercarse en transporte público o en auto desde cualquier punto.