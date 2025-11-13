Qué locales participan de la Noche de las Heladerías 2025 en Buenos Aires y AMBA

El evento que tendrá al helado artesanal como protagonista se desarrollará este jueves a partir de las 19 horas. La lista completa de las heladerías que participan.

Noche de las Heladerías 2025. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Este jueves, a partir de las 19 horas, comenzará la Noche de las Heladerías 2025 y contará con la participación de 500 heladerías. Con promociones exclusivas, degustaciones y propuestas solidarias, este evento se desarrollará en distintos puntos del país. Desde la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) compartieron un mapa interactivo fundamental para disfrutar de esta fecha y un listado de todas las heladerías que participan del evento.

La celebración forma parte de la 41° Semana del Helado Artesanal, que se desarrollará entre el 10 y el 16 de noviembre. El atractivo principal será el tradicional 2x1 en cuarto kilo, una promoción que permite disfrutar el doble por el mismo precio y que estará disponible exclusivamente en los locales adheridos.

Noche de las Heladerías 2025. Foto: Unsplash.

El listado completo de los locales que participan de La Noche de las Heladerías

CABA

Altri Helados Caballito (Honorio Pueyrredón 763).

Altri Helados Flores (Avellaneda 2399).

Altri Helados Parque Chacabuco (Primera Junta 1379).

Bianca Palermo (Av. Scalabrini Ortiz 2295).

Cabaña Tuyu (José Hernández 2275).

Cadore (Corrientes 1695).

CAIRO Helados (Avenida Cabildo 2789).

CHUNGO (Av. San Isidro Labrador 4598).

COLONIAL (Brandsen 1429).

Don Antonio (Av. Emilio Castro 7298).

EL PIAVE (Montes de Oca 1000).

Enzo Helados (Av. de los Incas 4334).

Heladería Diechi (Av. Santa Fe 1278).

Heladería El Ciervo (Carhue 124).

Heladería Lucano (Alberti 536).

Heladería Occo (Av. Olazábal 4558).

Heladería Santolín (Av. San Martín 3185).

Heladería Venecia (Av. San Martín 6877).

Heladería Venecia Belgrano (Vidal 2527).

Heladería Venecia Plaza (Chivilcoy 3800).

Helados Gaby’s (Baigorria 5284).

Helados Papeete (Alejandro Magariños Cervantes 3053).

Helados Tino (Av. Díaz Vélez 4520).

Helados Vía Maggiore (Av. Callao 777).

ICELAND (Nicaragua 6073).

La Veneciana (Av. Alicia Moreau de Justo 1896).

La Veneciana (Migueletes 1093).

La Veneciana (Migueletes 1094).

Las Malvinas (Ángel Gallardo 78).

Las Malvinas (Corrientes 5402).

Lekker Heladería (Av. Carrasco 500).

Lekker Heladerías (Av. Coronel Díaz 1521).

Lekker Heladerías (Av. Lope de Vega 3001).

MUCKY Helados y Café (Álvarez Jonte 4299, esquina Gualeguaychú).

OCCO Helados (Av. Dorrego 1587).

OCCO Helados (Ortega y Gasset 1705).

OCCO Helados (Av. Olazábal 4558).

OCCO Helados (Montañeses 2908).

OCCO Helados (French 2695).

OCCO Helados (García del Río 3278).

PERTE Villa Pueyrredón (Mosconi 2999).

PODIO (Corrientes 5602).

PODIO (Av. Rivadavia 3778).

PODIO (Austria 2289).

PODIO (Rivadavia 5902).

Pórtico (Echeverría 3218).

Riviera Helados (Balbín 2859).

Saint Moritz Boedo (Av. La Plata 1781).

Sandro Helados & Café (Arregui 6101).

Sandro Helados & Café (Juan B. Justo 8195).

Terzo Helados - Flores (Av. Rivadavia 7035).

Terzo Helados - Floresta (Av. Rivadavia 8200).

Terzo Helados - Villa Luro (Av. Lope de Vega 105).

TIENTA (Rosario 262).

TIENTA (Av. Francisco Beiró 4449).

TIENTA (Serrano 1478).

TIENTA (Junín 1617).

TIENTA (Carlos H. Perette 733).

Tufic (Guatemala 4597).

Tufic (Juramento 1534).

VALENCE (Rodríguez Peña 1299).

Varese (Avenida Rivadavia 3502).

Varese (Juan Domingo Perón 3899 – Almagro).

Varese (Avenida Belgrano 2824).

Vía Giovanni (Av. Belgrano 2788).

Vía Giovanni (Av. Corrientes 1255).

Vía Giovanni (Av. Corrientes 902).

L’sucre Helados (Av. Santa Fe 3480).

Lemu Gelato (Av. San Martín 2765).

Heladería El Ciervo SRL (Albariño 115).

Altri Helados Floresta (Lacarra 326).

La Veneziana (Neuquén 1275).

Marbet (Mario Bravo 1025).

Free Shop (Sánchez de Bustamante 1604).

Free Shop (Irigoyen 702).

Martbet (Arce 886).

Gran Buenos Aires

Antonio Helados y Café (Avenida del Mirador 430, Rincón de Milberg).

Antonio Helados y Café (Avenida Cazón 700, Tigre).

Arianno (Ricardo Gutiérrez 1048, Olivos).

ARNALDO (Av. Vélez Sarsfield 4621, Munro).

BOMQUEBOM (Av. Tomás Márquez 1190, Pilar).

Brissari Helados (Galicia 89, Avellaneda – Piñeyro)

CIWE (San José 785, San Miguel).

Provincia de Buenos Aires

Heladería Polar (Fortunato de la Plaza 4601, Mar del Plata).

Frio’s (Ruta 88 N° 8923, Batán).

Aromë Helados (Calle 26 N° 1631, Miramar).

Artesian Helados (Calle 16 esquina 51, La Plata).

Cómo buscar todos los locales adheridos online en el mapa interactivo

Para conocer qué heladerías y franquicias participan, Afadhaya pondrá a disposición el “Mapa del Sabor”, un buscador interactivo que detalla los puntos de venta por provincia y localidad, facilitando la experiencia de los consumidores que deseen sumarse a la celebración.

Con solo acercar el cursor del mouse a cualquier ubicación dentro del mapa, es posible acceder a las direcciones de los locales adheridos. Además, dentro de la misma aplicación de Google Maps, figura el famoso “cómo llegar”, que servirá como guía para acercarse en transporte público o en auto desde cualquier punto.