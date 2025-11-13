La histórica heladería de barrio que Bizarrap eligió para una publicidad de sus nuevas zapatillas: tiene el mejor dulce de leche

Con más de seis décadas de historia, es una de las heladerías más destacadas del barrio gracias a su dulce de leche, que es verdaderamente único.

Si le preguntas a las personas que viven en Haedo o en sus cercanías cuál es el mejor dulce de leche, no lo dudan ni un segundo. La heladería Flores se destaca desde 1965 por esta delicia, que es totalmente diferente a todos los demás dulce de leches.

Sin embargo, ahora llamó la atención por algo que va más allá de su exquisito helado: Bizarrap eligió la fachada de este negocio para promocionar su nuevo calzado de Adidas en las calles donde creció.

La publicidad de Bizarrap para Adidas en la heladería Flores

En el video, se puede ver a Bizarrap recorriendo el barrio que lo vio crecer, junto a las vías del tren Sarmiento. Además, al final del clip aparece Lamine Yamal, el jugador del momento, jugando al fútbol junto a Bizarrap.

La historia de la heladería Flores, un emblema de Haedo

La Heladería Flores, ubicada en Haedo, tiene sus raíces a fines del siglo pasado, cuando José María Braga trasladó el negocio desde la estación de Flores hasta el barrio.

Desde entonces, se consolidó como un local tradicional, manteniendo gran parte de su estilo original, con azulejos clásicos, cartelera de madera y una estética nostálgica que refleja décadas de historia y de vínculos con los vecinos.

Actualmente, la heladería está a cargo de Juan Francisco Brandan y su familia, quienes han logrado conservar la esencia del lugar mientras modernizan de manera cuidadosa algunos aspectos como heladeras, mostrador y piso.

Con los años, la heladería se transformó en un referente del barrio, conocida por su dulce de leche y productos elaborados con frutas de estación. La apertura durante todo el año permitió ampliar su público y fortalecer su vínculo con la comunidad.

Dónde queda la icónica heladería Flores

Con más de seis décadas de historia, la heladería Flores se encuentra en Carlos Tejedor 1359 en Haedo, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires. Sin dudas, es una de las heladerías más destacadas del barrio gracias a su dulce de leche, que es verdaderamente único.

Bizarrap y Adidas Originals lanzan la primera colaboración internacional con un artista argentino

Bizarrap y Adidas Originals presentaron oficialmente Forum 2000 x BZRP, la primera colaboración internacional de la marca con un artista argentino. El lanzamiento incluyó un cortometraje dirigido por el realizador colombiano Stillz, una producción que fusiona moda, música y cultura, y que tiene como escenario las calles de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires.

El film se grabó el 19 de septiembre en las inmediaciones de la estación de Haedo y en la tradicional heladería Flores, ubicada sobre la calle Carlos Tejedor, donde se reconocen tanto el andén como el paso del tren Sarmiento. La historia sigue a Bizarrap recorriendo su barrio natal y reviviendo el camino que lo llevó de Haedo al mundo. En la trama, al calzarse sus nuevas zapatillas, se vuelve invisible, quedando visibles únicamente su gorra y sus gafas.

Bajo el concepto “El poder de lo que no se ve”, el cortometraje propone una reflexión sobre la identidad y el impacto de lo invisible. Musicalizado con “DARE” de Gorillaz, el relato muestra a Bizarrap acompañado por figuras como Lamine Yamal y Damon Albarn, combinando pasado, presente y futuro de la música urbana.