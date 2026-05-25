Una vista aérea del Parque Saavedra, con la obra finalizada. Foto: Municipalidad de La Plata.

El Parque Saavedra, uno de los espacios verdes más históricos y tradicionales de La Plata, volvió a quedar en el centro del debate tras la difusión de nuevas imágenes del proyecto de ampliación y remodelación impulsado por el Municipio. Mientras un sector de vecinos continúa manifestando su rechazo a la iniciativa, desde la Municipalidad defendieron la obra y aseguraron que permitirá mejorar la circulación, la accesibilidad y la calidad ambiental del emblemático parque platense.

Las imágenes permiten observar senderos peatonales más amplios, nuevos espacios de descanso, sectores parquizados y un diseño urbano alineado con las recientes remodelaciones realizadas en plazas emblemáticas de la ciudad.

Uno de los cambios más importantes estará vinculado a la reorganización de las calles que rodean el parque. El proyecto contempla eliminar parte de la rambla actual en uno de los laterales para ampliar la superficie verde y reconfigurar la circulación vehicular.

Una vista del Parque Saavedra, con la obra finalizada. Foto: Municipalidad de La Plata.

Cómo será la remodelación de Parque Saavedra de La Plata

Según explicaron desde el área de Espacio Público y Diseño Urbano, la intervención busca mejorar la infraestructura urbana, ordenar el tránsito y aumentar la superficie verde disponible.

La iniciativa permitiría sumar cerca de una hectárea y media de nuevos espacios parquizados dentro del predio ubicado entre las calles 12, 14, 64 y 68.

Además, el plan contempla modificaciones en la circulación vehicular:

Las calles 12, 14 y 64 pasarán a tener un único sentido de circulación.

Se mantendrán dos carriles para vehículos y un espacio destinado al estacionamiento.

Sobre calle 14 se construirán dársenas especiales para ambulancias frente al Hospital de Niños.

La avenida 68 conservará doble mano, aunque con restricciones para estacionar junto al parque.

Desde el Municipio sostienen que estos cambios permitirán reducir cruces conflictivos, ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial en una zona con alta circulación diaria por la presencia de escuelas, hospitales y comercios.

Parque Saavedra, La Plata. Foto: Wikipedia.

Vecinos rechazan el proyecto en el Parque Saavedra de La Plata y analizan acciones judiciales

A pesar de la defensa oficial, parte de los vecinos de la zona manifestó su preocupación por las modificaciones previstas. En los últimos días comenzaron reuniones y campañas para juntar firmas con el objetivo de pedir una revisión de la obra.

Los frentistas consideran que la reducción de algunos sectores destinados a circulación podría generar más complicaciones de tránsito en un área ya muy transitada. Además, cuestionan el posible impacto urbano y ambiental del proyecto.

Incluso, algunos vecinos evalúan avanzar con un recurso de amparo para intentar frenar el inicio de los trabajos. En paralelo, concejales de la oposición presentaron pedidos de informes para acceder a detalles sobre estudios de impacto vial, ambiental y patrimonial relacionados con la iniciativa.

Parque Saavedra, La Plata. Foto: Wikipedia.

Cuándo comenzarían las obras en Parque Saavedra

El proyecto actualmente atraviesa la etapa final del proceso licitatorio y demandará una inversión estimada en más de $5.000 millones.

Además de ampliar sectores verdes, las obras incluirán:

Restauración de esculturas y fuentes,

Puesta en valor del lago y la pérgola,

Recambio de baldosas,

Incorporación de cientos de árboles nuevos.

Según el cronograma oficial, los trabajos comenzarían en julio y se extenderían hasta noviembre, transformando de manera significativa uno de los parques más tradicionales de La Plata.