La icónica heladería que compite con las grandes cadenas por su exquisito Pino Pingüino: qué tiene este sabor original

Aunque las reconocidas marcas hacen este gusto, pocas saben lograrlo con esta maestría. Este lugar se destaca por sus helados totalmente artesanales, y el Pino Pingüino se ha convertido en uno de los sabores más elegidos por los vecinos.

Sabor pino pingüino Foto: Pórtico

Los amantes del helado suelen dividirse en dos grandes grupos: los que prefieren helados bien cremosos y nunca se empalagan, y quienes optan por los sabores frutales al agua. Entre los primeros, los clásicos como dulce de leche y chocolate siguen siendo los favoritos. Sin embargo, en el último tiempo, el Pino Pingüino ha ganado popularidad y se ha convertido en uno de los sabores más pedidos.

Heladería Pocho, un emblema de Zona Oeste. Foto: Instagram @heladospocho

Las grandes cadenas de helados ofrecen Pino Pingüino, pero pocas logran prepararlo con la maestría de Pocho, la icónica heladería de Zona Oeste ubicada en Fasola 901, en pleno corazón de Haedo. Este lugar se destaca por sus helados totalmente artesanales, y el Pino Pingüino se ha convertido en uno de los sabores más elegidos por los vecinos.

Además, quienes visitan la zona saben que otros clásicos como Lemon Cookies, dulce de leche con merengue y Oro Prieto, entre muchos otros, son auténticas delicias que no pueden dejar de probarse.

Pino Pingüino de Pocho, el sabor estrella. Video Instagram @heladospocho

Qué tiene el Pino Pingüino, el gusto furor de Pocho

Tal como describe la heladería Pocho en su cuenta de Instagram, el Pino Pingüino es su sabor estrella y no hay dudas de ello. Tiene una base de crema bañada en una buena cantidad de salsa Nutella (chocolate y avellana). Su sabor característico es la combinación de chocolate y avellana, que mantiene una textura suave incluso cuando está helado.

Heladería Pocho, un emblema de Zona Oeste

La heladería Pocho abrió sus puertas en 1952 en Fasola al 800, a pocos metros de la esquina donde aún permanece hoy. Fue creada por Rubén “Pocho” Emede y comenzó como una despensa que vendía galletitas, lácteos, bebidas y apenas unos pocos sabores de helado, como crema, chocolate y limón.

Heladería Pocho, un emblema de Zona Oeste. Foto: Instagram @heladospocho

El éxito de sus helados hizo que pronto decidieran dedicarse exclusivamente a este negocio. Actualmente, el local sigue en manos de la familia Emede, que mantiene vivo el legado del fundador.

Ubicada a metros de la Avenida Gaona, la heladería se destaca por ofrecer sabores únicos, desde frutales hasta chocolates y cremas, entre los cuales el Pino Pingüino se ha convertido en su estrella indiscutida.