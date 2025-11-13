La receta magnífica para vencer el calor del verano: helados caseros de banana, chocolate y coco

A diferencia de los helados tradicionales, los caseros son más saludables y económicos que los de una heladería. Conocé los ingredientes y el paso a paso para convertirte en el “heladero de tu casa”.

Los helados caseros son más saludables que los artesanales. Foto: Freepik.

Si te aburriste de los helados artesanales que podés conseguir en la “Noche de las Heladerías 2025″, existe una receta casera, deliciosa y fresca que es muy fácil de preparar con ingredientes accesibles como: la banana, el chocolate o el coco.

A diferencia de los helados tradicionales, los caseros son más saludables, ya que tenés el control de la cantidad de azúcar y no llevan conservantes. Y sin ser menos importante, estos son más económicos que comprarlos en una heladería de barrio.

Los helados caseros son una elección muy económica. Foto: Freepik.

“Una receta simple y fresca, perfecta para tener lista en el freezer. Mezclás todo, armás los heladitos y listo: tenés un postre casero que se disfruta a cualquier hora”, escribió Ailu Tokman, la creadora de la receta casera, en su perfil de TikTok.

Y detalló: “Probé un hack nuevo que me re copó: derretí el chocolate directamente en una manga para formar el molde como si fuera un cucurucho. Queda súper bien y no necesitás nada más. Pero si querés ir a lo seguro, los vasitos descartables siempre están a la mano”.

La receta de los helados caseros de banana, chocolate y coco

Ingredientes

Los ingredientes para el helado casero de banana, chocolate y coco. Foto: Freepik.

4 bananas maduras

Chocolate semiamargo

Dulce de leche colonial

Esencia de vainilla

1/2 taza de bebida 100% vegetal de coco (puede ser de vaca también)

1 cucharadita de miel

Mangas o vasitos de plástico con palitos de helado

El paso a paso de la preparación