La receta magnífica para vencer el calor del verano: helados caseros de banana, chocolate y coco
Si te aburriste de los helados artesanales que podés conseguir en la “Noche de las Heladerías 2025″, existe una receta casera, deliciosa y fresca que es muy fácil de preparar con ingredientes accesibles como: la banana, el chocolate o el coco.
A diferencia de los helados tradicionales, los caseros son más saludables, ya que tenés el control de la cantidad de azúcar y no llevan conservantes. Y sin ser menos importante, estos son más económicos que comprarlos en una heladería de barrio.
“Una receta simple y fresca, perfecta para tener lista en el freezer. Mezclás todo, armás los heladitos y listo: tenés un postre casero que se disfruta a cualquier hora”, escribió Ailu Tokman, la creadora de la receta casera, en su perfil de TikTok.
Y detalló: “Probé un hack nuevo que me re copó: derretí el chocolate directamente en una manga para formar el molde como si fuera un cucurucho. Queda súper bien y no necesitás nada más. Pero si querés ir a lo seguro, los vasitos descartables siempre están a la mano”.
La receta de los helados caseros de banana, chocolate y coco
Ingredientes
- 4 bananas maduras
- Chocolate semiamargo
- Dulce de leche colonial
- Esencia de vainilla
- 1/2 taza de bebida 100% vegetal de coco (puede ser de vaca también)
- 1 cucharadita de miel
- Mangas o vasitos de plástico con palitos de helado
El paso a paso de la preparación
- Cortar las bananas en rodajas, meterlas en una bolsita y llevarlas al freezer durante unas horas hasta que se congelen.
- Una vez heladas, sacarlas y llevar a procesadora o licuadora con la miel, el extracto de vainilla y la leche de coco (o de vaca o la que más te guste).
- Cuando tengas todo procesado llevalo a un recipiente.
- Sumale cucharadas a gusto de dulce de leche y pedazos de chocolate amargo. Revolvé muy bien.
- Para formar los cucuruchos, agarrar una manga y meterle pedazos de chocolate en pedacitos en el fondo. Remojala en agua caliente para que el chocolate se derrita y rellená el resto de las mangas con el helado. Te tiene que quedar en forma de cono. Si no tenés mangas podés usar vasitos de plástico, hacer lo mismo y sumarles un palito de helado en el centro para tener de dónde agarrarlo.
- Por último, llevá al freezer durante un par de horas hasta que se congelen.